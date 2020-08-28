Приз зрительских симпатий на сахалинском фестивале "Край света" получила картина "Пари"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Драма "Пари" режиссера Симаака Этемади (Греция, Франция, Нидерланды, Болгария) удостоилась приза зрительских симпатий на кинофестивале "Край света 2020" в Южно-Сахалинске. Об этом в пятницу вечером объявила заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Ольга Николина, закрывая кинофестиваль на сцене киноконцертного зала "Октябрь".

В этом году одно из важнейших культурных мероприятий региона должно было стать 10-м по счету, но в связи с пандемией коронавируса юбилейный кинофестиваль было решено перенести на 2021 год, а фестиваль этого года - переименовать в "Край света 2020", без порядкового номера, и провести в особом, ограниченном, формате. Из-за ряда ограничений на фестивале нет туристов, отсутствуют именитые артисты и режиссеры из других стран и из России. В связи с этим отменена конкурсная программа, а главным призом недели вместо традиционного гран-при стал приз зрительских симпатий.

"Перед создателями фестиваля всегда стояла задача вовлечь в "Край света" жителей не только Южно-Сахалинска, но и всей Сахалинской области. Благодаря появлению нового партнера фестиваля в лице портала Культура.рф нам удалось сделать качественный шаг в этом направлении. Фестиваль "Край света 2020" теперь есть и в онлайн-формате. Число онлайн-просмотров достигло более 600 тыс. Несмотря на то, что в этом году не было жюри, которое оценивало бы фильмы, было решено оставить и вручить гран-при зрительских симпатий по итогу офлайн-голосования в программе "Горизонт событий". Присуждается он фильму "Пари", режиссеру Сиамаку Этемади", - объявила Николина. Организаторы позже передадут приз режиссеру, как только представится такая возможность.

В этом году кинофестиваль впервые прошел не только без конкурса, звездных российских и иностранных гостей, но и без торжественных церемоний открытия и закрытия. Формально мероприятие считалось открытым с вечера 21 августа, с показа первого фильма программы. Итоговая речь замминистра стала условным закрытием кинофестиваля.

За одну фестивальную неделю кинотеатры города посетили более 2 тыс. зрителей "Края света". Жители и гости Южно-Сахалинска посмотрели около 30 картин, собранных в четыре программы: "Горизонт событий" (картины, отобранные программной дирекцией для фестиваля этого года), "На краю света. Хиты" (все обладатели гран-при или приза зрительского голосования фестиваля), "Миядзаки и другие" (японская анимация), "Сахалинский след" (работы местных кинематографов). Также на протяжении всех дней в Москве работала специально оборудованная студия, из которой ежедневно в прямом эфире выходили две программы в рамках "Края света". В офлайн-формате проходили занятия в детских лабораториях.

Фильм-победитель

Фильм-победитель рассказывает о набожных мусульманских супругах. Женщина по имени Пари и ее муж прилетают в Афины из Ирана, чтобы навестить своего сына-студента Бабака. Но он не встречает родителей в аэропорту, и они вынуждены отправиться в город на его поиски. В центре Афин родители попадают в самую гущу уличных митингов и беспорядков. Пари в отличие от своего мужа знает английский язык и берет дело в свои руки. Впервые она чувствует себя главой семьи, решающей проблемы самостоятельно. Эта новая роль вдохновляет женщину, она встречается с незнакомцами, узнает новые детали и постепенно продвигается по следам своего сына.

Кинофестиваль "Край света"

"Край света" появился на Сахалине девять лет назад. В прошлом году в нем приняли участие кинематографисты из 40 стран мира. Победителем стал российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Весной 2019 года фестиваль впервые прошел в Калининграде с названием "Край света. Запад". Соответственно, для сахалинского мероприятия в названии прибавилось слово "Восток". Кинофорум задуман как масштабный социальный проект.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.