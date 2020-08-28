В Ленинградской области открылся фестиваль к 180-летию Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль под открытым небом "День русской музыки", приуроченный к 180-летию композитора Петра Чайковского, открылся в Приозерском районе Ленинградской области в пятницу. На открытии выступил с концертом областной симфонический оркестр "Таврический", а вечером гостей фестиваля ждет масштабный гала-концерт, рассказали ТАСС в пресс-службе оркестра.

"Open-air "День русской музыки" в Ленинградской области начался в 12:00 концертом симфонического оркестра "Таврический" в поселке Сосново. Гала-концерт на главной площади Приозерска пройдет в 19:00. Оркестр под управлением маэстро Михаила Голикова и солисты представят экспозицию в симфоническую музыку, фрагменты опер, балетов Петра Ильича Чайковского", - сообщили ТАСС в пресс-службе оркестра.

На фестивале музыканты исполнят Неаполитанский танец из балета "Лебединое озеро", Испанский танец из балета "Щелкунчик" и другие произведения Чайковского. Помимо симфонических концертов в Приозерске и поселке Сосново, в рамках фестиваля проходит концерт-лекция в Призерской школе искусств, также открыт музыкальный павильон. В концертах задействованы пианист Александр Маслов, солист Мариинского театра Евгений Акимов и другие.

Приозерский район Ленобласти находится в "зеленой" зоне по ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, там разрешено проведение массовых мероприятий с соблюдением защитных мер. Так как фестиваль проходит на открытом воздухе, количество зрителей в нем неограниченно, но все они обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Мероприятие проходит при поддержке грантов Министерства культуры РФ.

180-летие со дня рождения Петра Чайковского отмечалось 7 мая. Творческое наследие композитора включает в себя десять опер ("Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Пиковая дама", "Иоланта" и другие), три балета ("Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик"), семь симфоний (шесть пронумерованных и "Манфред"), четыре сюиты, концерты (в том числе Концерт для фортепиано с оркестром № 1), хоровую музыку, более ста романсов и другие сочинения. Среди его наиболее известных оркестровых произведений - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", "Славянский марш", фантазия "Франческа да Римини", увертюра "1812 год".