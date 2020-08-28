Фестиваль "Территория" представит премьеры РАМТа, Театра на Таганке и "Практики"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория", который пройдет в 15-й раз в Москве с 16 октября по 3 ноября 2020 года, представит несколько премьер ведущих театральных и танцевальных коллективов. В том числе зрители увидят спектакли Российского академического молодежного театра (РАМТ), Театра на Таганке и театра "Практика", сообщили в пресс-службе смотра.

"По понятным причинам, та программа, которую мы предлагаем нашим зрителям, существенно отличается от той, которую мы планировали в начале года или даже несколько месяцев назад. Но мы посчитали правильным не делать вынужденную паузу и все-таки провести этот юбилейный, во многом импровизационный фестиваль, не изменяя, тем не менее, традиционным для "Территории" принципам формирования афиши", - цитируют в пресс-службе арт-директора фестиваля Романа Должанского.

РАМТ 28 октября представит на фестивале премьерный спектакль Юрия Бутусова "Сын" по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. Произведение рассказывает о семнадцатилетнем юноше, тяжело переживающем развод родителей. Премьера Театра на Таганке - "Снегурочка" по пьесе Александра Островского - состоится 3 ноября. Ее режиссер - Денис Азаров.

Одним из ключевых театральных событий организаторы фестиваля называют российскую премьеру спектакля Lorem Ipsum 23 и 24 октября. По задумке кураторов проекта режиссера Дмитрия Волкострелова и художника Ксении Перетрухиной девять молодых режиссеров Мастерской Брусникина работают с экспериментальной пьесой петербургского драматурга Екатерины Августеняк, созданной с помощью автоматических генераторов текста. В рамках спектакля они создадут оригинальные прочтения девяти глав пьесы.

Зритель-соавтор

Также состоится показ специально созданного для юбилейного фестиваля перфоманса "Сеанс одновременной игры". Над проектом работали лауреат "Золотой Маски", хореограф Анна Абалихина в сотрудничестве с театром "Балет Москва". Название отсылает к шахматному термину, когда профессионал играет одновременно несколько партий против любителей. Подразумевается, что зрителю предоставят возможность вторгаться в действие перформанса и влиять на ход его развития. Показы пройдут 20, 21 и 22 октября в выставочном пространстве Московского музея современного искусства (ММОМА) на Петровке, 25.

В танцевальной программе еще один проект - перформанс-инсталляция "Дыхание". Его авторы исследуют феномен дыхания, как один из способов документации эмоциональных и физических состояний, переживаемых человеком. Проект - результат сотрудничества хореографов Дины Хусейн и Анны Гарафеевой, композитора ::vtol::, художника Ксении Сорокиной и драматурга Анны Семеновой-Ганц.

Зрители увидят хореографические постановки коллективов из регионов. Так, Челябинский театр современного танца покажет на фестивале спектакль "Бегущие". Работа хореографа Ольги Пона основана на книге польской писательницы Ольги Токарчук "Бегуны". Московская публика увидит "Бегущих" 21 октября на сцене РАМТа.

Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" привезет спектакль-моралите "Приключения сапожника Петра" по народным сказкам-потешкам. Над постановкой работали художественный руководитель труппы Татьяна Баганова. художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина. Спектакль зритель сможет увидеть 30 и 31 октября на Основной сцене Электротеатра "Станиславский"

Кино, музыка и выставки

Впервые в 2020 году фестиваль "Территория" представит международную кинопрограмму. Кинокритик Вадим Рутковский включил в нее 12 картин. Это фильмы о театре и современном искусстве, документальные картины о звездах современного арт-процесса. Показы запланированы на разных киноплощадках Москвы, в том числе в киноцентре "Октябрь" и Центре документального кино. Киносеансы будут сопровождаться программой паблик-токов с создателями фильмов, российскими критиками, экспертами театра, искусства и кино.

В рамках музыкального направления фестиваля пройдет концерт первых лауреатов программы "Русская музыка 2.0", инициированной фондом Aksenov Family Foundation в 2020 году. На концерте в Центре имени Вс. Мейерхольда прозвучат сочинения современных российских композиторов: Марка Булошникова, Дмитрия Бурцева, Олега Гудачева, Дарьи Звездиной, Даниила Пильчена, Алексея Сысоева, Бориса Филановского и Александра Хубеева.

Директор галереи-мастерской "Граунд Солянка" Екатерина Бочавар и театровед, главный редактор журнала "Сноб" Сергей Николаевич организуют с 20 октября по 22 ноября выставочный проект "Демидова Фест 2020", он посвящен жизни и творчеству народной артистки РСФСР Аллы Демидовой. Проект представит собой тотальную site-specific инсталляцию и будет дополнен обширной программой перформансов, читок, музыкальных вечеров и творческих встреч.

Образовательная программа "Территории" пройдет в онлайн-формате, она будет разделена на публичную и закрытую. Слушателями публичной программы смогут стать все желающие, прошедшие регистрацию. Закрытая часть предназначена для тех, кто отправил анкеты на участие в фестивале.