Участника "Детского Евровидения" от России определят 25 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Академия Игоря Крутого, занимающаяся отбором российских участников международного конкурса "Детское Евровидение", открыла прием заявок. Имя исполнителя, который представит Россию на смотре в Польше, объявят в Москве 25 сентября, говорится в сообщении пресс-служба академии.

"Финал национального отборочного тура пройдет в Москве 25 сентября, а международный конкурс детской песни - в Польше в конце ноября. Кто будет участвовать от России в "Детском Евровидении-2020" определит интернет-голосование и профессиональное жюри: деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий", - отмечается в сообщении.

Участвовать в отборе могут исполнители в возрасте от девяти до 14 лет, они должны быть авторами текста и музыки песни или принимать участие в их написании. Прием заявок открыт до 10 сентября включительно.

"К сожалению, в этом году старт отбора совпал с печальными событиями во всем мире - пандемией коронавируса. Миллионы семей по всему миру соблюдали самоизоляцию у себя дома. Мы рады, что "Детское Евровидение в этом году состоится. Вместе с нашим партнером - семейным телеканалом "Карусель" очень хотим поддержать талантливых детей со всей страны в это непростое время и верим, что сможем организовать яркий, запоминающийся и, что немаловажно, безопасный праздник песни", - приводятся в сообщении слова композитора и продюсера Игоря Крутого.

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.