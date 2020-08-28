В Суздале впервые открылся кинофестиваль "Время молодых"

ВЛАДИМИР, 28 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль молодых русскоговорящих режиссеров "Время молодых", организованный на средства Фонда президентских грантов, открылся в Центре культуры и досуга Суздаля. В течение трех дней зрительское голосование определит победителя, которому вручат хрустальный приз, сообщила ТАСС в пятницу координатор фестиваля Нина Куликова.

"В стране нет ни одного фестиваля, который был бы связан с молодыми российскими режиссерами, тем более, в провинции их работы вообще очень сложно увидеть. Киноцентры не берут их в показ, считая нецелесообразным. Увидеть такие работы даст наш фестиваль, организованный владимирским киноклубом "Политехник" на средства Фонда президентских грантов", - сообщила она.

Согласно информации, размещенной на сайте Фонда президентских грантов, на проведение фестиваля направили более 3,9 млн рублей, в том числе 2,9 млн рублей из средств фонда.

Как уточнили в оргкомитете фестиваля, в течение шести месяцев зрители киноклуба на показах во Владимирском государственном университете оценивали фильмы молодых русскоговорящих режиссеров. В результате в финал вышли три полнометражные картины и три короткометражные работы: "Керосин" Юсупа Разыкова, "Софичка" Киры Коваленко, "Хрусталь" Дарьи Жук, "Снегурочка" Асаада Аббуда, "Три дня Клавы Грачевой" Ивана Григолюнаса, "Не в форме" Егора Чичканова. Авторы большинства фильмов приедут на фестиваль.

29 августа в Центре культуры и досуга Суздаля состоятся конкурсные показы, встречи и мастер-классы с творческими группами картин, а 30 августа пройдет закрытие и награждение победителей фестиваля. Авторы лучших картин получат хрустальные призы, выполненные мастерами из Гусь-Хрустального. Победителей определит зрительское голосование.

Киноклуб "Политехник" работает при Владимирском госуниверситете более 30 лет, все эти годы он проводит еженедельные открытые кинопоказы фестивальных фильмов и шедевров мирового кинематографа, на них приходит от 300 до 700 зрителей. В течение каждого сезона во Владимир в рамках киновечеров приезжают известные режиссеры и актеры. В разное время на базе клуба прошли творческие вечера Андрея Звягинцева, Михаила Калатозишвили, Веры Глаголевой, Александра Велединского, Сергея Лобана, Бориса Хлебникова и других деятелей кино.