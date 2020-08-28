В Калининградской области открылся музыкальный фестиваль КВН "Голосящий КиВиН"

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль команд КВН "Голосящий КиВиН" открылся в пятницу в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в театре эстрады "Янтарь-Холл", на площадке которого происходит событие.

Фестиваль будет проходить 28 и 29 августа, в пятницу пройдет генеральная репетиция, в субботу будет съемка конкурса. По данным международного союза КВН, участие в фестивале принимают 16 команд из Калининградской области, Самары, Ставрополя, Орла, Тюменской области, Москвы, Симферополя, Армавира, Минска, Мурманска, Красноярска, Нефтекамска, Альметьевска (Татарстан).

Фестиваль проходит с соблюдением всех норм безопасности, обусловленных ситуацией с коронавирусом. В частности, зал заполнен не более чем на 30%, сообщили ТАСС в министерстве культуры и туризма области.

Фестиваль проводится в Светлогорске с лета 2015 года после принятия решения о его переносе из латвийской Юрмалы, где он проходил с 1996 по 2014 год. Идея смотра появилась в 1995 году - в декабре в Московском дворце молодежи состоялся первый "Голосящий КиВиН". По оценкам областного министерства культуры и туризма, фестиваль стал одним из значимых событий в культурной жизни региона. Концерты собирали порядка 5 тыс. зрителей.