В Москве открывается фестиваль славянского искусства "Русское поле"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. IX Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" открывается в субботу в Москве. В связи с эпидемиологической ситуацией, как и многие другие мероприятия, он пройдет в онлайн-формате, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

Трансляция финала и гала-концерта пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца "Гжель". Прямые включения будут не только с главной сцены фестиваля, но и с других городских площадок, из регионов России и зарубежных стран. Зрители смогут увидеть выступления российских и иностранных творческих коллективов.

Как отметили в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы, в этом году фестиваль "Русское поле" станет уникальным по масштабу, формату и числу участников. Впервые из российских регионов к мероприятию присоединились Камчатский край, Сахалинская область, Северная Осетия, Адыгея и Дагестан. Также первый раз будут представлены Австрия, Армения, Польша и Эстония, традиционным станет выступление делегации Белоруссии. Всего оргкомитет получил почти 2,2 тыс. заявок из 57 российских регионов и стран СНГ и Европы.

До 20 августа жюри фестиваля определяло по 10 финалистов в каждой из номинаций: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучшее сказочное посольство", "Лучший туристический этномаршрут", "Лучший народный мастер". Творческие коллективы, ремесленники и представители туристической отрасли претендуют на главный приз в своих номинациях - "Перо жар-птицы". Еще двух обладателей приза зрительских симпатий выберут интернет-пользователи.

Девиз мероприятия - "Нашим врачам - от благодарной Москвы и всей России!", а медики станут его специальными гостями. Фестиваль будет также посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, на фестивале отметят 225-летие федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 195-летие жостовской декоративной росписи. Специалисты Жостовской фабрики декоративной росписи - постоянного его участника - создали к фестивалю уникальный расписной "царь-поднос" весом в 84 кг, длиной более 2 м и шириной 1,5 м, заготовку делали по особому заказу из пятимиллиметровой стали.

Первый Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" состоялся в 2012 году при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. В нем приняли участие 15 регионов России, а местом его проведения стали открытые площадки музея-заповедника "Коломенское" в Москве. В прошлом году на "Русское поле" приехали более 2 тыс. участников из 59 регионов России, а также из Белоруссии. Гостями фестиваля стали свыше 150 тыс. человек.