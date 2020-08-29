Свыше 60 регионов России присоединятся к ежегодной акции "Ночь кино"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 400 мероприятий планируется провести в рамках всероссийской акции "Ночь кино", которая в этом году впервые пройдет в офлайн-формате. Зрителей разных регионов России ожидают показы наиболее кассовых фильмов года, творческие встречи, лекции о кинематографе и другие события, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Вернуть зрителей в залы

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в пятый раз, пандемия не помешает любителям кино лично посетить кинопоказы и другие мероприятия, которые готовят по стране на разных площадках. В программу "Ночи кино" вошли три картины - комедия "Холоп" Клима Шипенко, спортивная мелодрама "Лед 2" Жоры Крыжовникова и мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 4". Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

"Мы проводим Всероссийскую акцию "Ночь кино". В 20:00 по местному времени на площадках всех участвующих регионов планируется показ трех самых кассовых российских фильмов 2020 года, которые были созданы при поддержке Фонда кино. Мы также планируем транслировать некоторые мероприятия на портале Культура.рф. Там будет афиша всех лучший мероприятий по регионам, интервью с режиссерами и актерами и другая информация", - рассказал ранее на пресс-конференции в ТАСС замминистра культуры Максим Ксензов.

По его словам, проведение "Ночи кино" в традиционном формате станет очередным этапом, который должен помочь вернуть зрителей в кинотеатры. Согласно информации Минкультуры, в рамках акции запланировано свыше 400 мероприятий.

Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов сообщил, что ежегодно заявки на участие присылают 85 субъектов России. Традиционно акцию сопровождают не только кинопоказы, но и культурно-досуговые мероприятия. "В этом году мы столкнулись, конечно, с большими трудностями в проведении полномасштабной акции, пандемия внесла свои коррективы, но Минкультуры и Фонд кино приняли решение не отказываться от проведения акции, потому что большинство регионов снимают ограничения на посещение кинотеатров", - добавил Тельнов.

Как уточнили ТАСС в Фонде кино, к акции присоединятся около 60 регионов, в том числе Амурская, Владимирская, Иркутская области, Республика Карелия, Красноярский край, Сахалинская область, Хабаровский край.

Специально к акции популярная платформа TikTok вместе с Минкультуры и проектом "Культура.рф" подготовили кампанию, посвященную классике советского кинематографа. Пользователям предложили продемонстрировать свои актерские способности и снять короткие ролики, используя известные диалоги и песни из культовых советских фильмов под хештэгом #НочьКино. В специальном плейлисте собрали саундтреки и фразы из знаменитых комедий Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и других режиссеров.

Московская "Ночь кино"

Более 150 площадок присоединятся к акции "Ночь кино" в Москве. Мероприятия пройдут в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Москино", 29 августа гости увидят "выдающиеся образцы зарубежного и отечественного кино" - от хитов последних европейских фестивалей до советской классики, от немых фильмов начала прошлого века до новейших российских сериалов. Открытием акции станет премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней" с живым музыкальным сопровождением.

Центральная программа под кураторством редакции журнала "Искусство кино" представит картины, завоевавшие призы и признание на международных фестивалях последних лет. Зрителей также ждут показы новых российских сериалов - "Хороший человек" Константина Богомолова, "Последний министр" Романа Волобуева и премьера "Игры на выживание" Карена Оганесяна. После показов состоятся встречи и обсуждения с режиссерами.

Ретро-программа включает сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию Победы.

Также на московских площадках покажут самые популярные отечественные фильмы года, бесплатные сеансы ждут зрителей в летних кинотеатрах под открытым небом в парке "Фили", саду им. Баумана, в Перовском, Бабушкинском и Измайловском парках.

"Ночь кино" в Московской области пройдет на 249 площадках, из них 98 будут расположены на улице. В этом году в акции будут задействованы 207 населенных пунктов в 55 городских округах региона.

В 2019 году акцию "Ночь кино" посетило рекордное количество человек - более 860 тыс. Акция ежегодно проходит в августе в разных городах России. Вход бесплатный.