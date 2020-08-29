Московский театр им. Пушкина открывает сезон премьерой, которую сыграет для врачей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина открывает в субботу новый, 71-й по счету, сезон премьерой спектакля "Ложные признания" по пьесе Пьера Карле де Мариво в постановке худрука Евгения Писарева, показ будет благотворительным для медицинского коллектива 71-й Городской клинической больницы им. М. Е. Жадкевича. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Валерия Панова.

"Сегодня, после долгого перерыва, вызванного эпидемиологической обстановкой в связи с распространением коронавируса, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина открывает новый, 71-й по счету, сезон и вновь встретится со зрителями", - сказала пресс-секретарь.

"Премьера спектакля "Ложные признания" в постановке нашего художественного руководителя Евгения Писарева должна была состояться в апреле, но из-за пандемии ее пришлось перенести", - уточнила она. "Сегодня первый спектакль будет благотворительным - его сыграют для медицинского коллектива 71-й Городской клинической больницы им. М. Е. Жадкевича, выражая искреннюю благодарность всем работникам за настоящий профессиональный подвиг. Мы восхищаемся их мужественностью, ответственностью и благородством", - заявила собеседница агентства.

Она сообщила, что следующий премьерный показ "Ложных признаний" состоится в воскресенье, 30 августа. "А потом спектакль сыграют 22 и 23 сентября. Эти показы перенесены с весны 2020 года, большинство зрителей не стали сдавать билеты, а согласились прийти на спектакль с измененной датой. На данный момент билетов на август и сентябрь в продаже нет", - констатировала пресс-секретарь.

По ее словам, в спектакле заняты Виктория Исакова, Федор Левин, Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко, Андрей Сухов, Владимир Николенко, Никита Пирожков.

По сюжету пьесы Пьера Карле де Мариво "Ложные признания", в дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант. Он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке вдовы Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа.

Спектакль о любви

Свой комментарий по поводу спектакля дал режиссер Евгений Писарев. "Мы читаем пьесу Мариво так, будто она написана сегодня, а не в 1737 году", - отметил он. По мнению режиссера, "эта история - про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства - общественный статус, возраст, деньги, так же как и внутренние комплексы и страхи - лишь мнимая защита от любви".

"Я вдруг увидел пьесу, которая отозвалась во мне своей какой-то скрытой чувственностью. Я всегда ставил мужские спектакли, первый раз в жизни я нашел пьесу, когда я почувствовал и понял, чего хочет женщина. А может быть, я просто стал взрослее", - улыбнулся режиссер.

Он убежден, что "никакая женщина не хочет быть одна". "Я в этом абсолютно уверен", - подтвердил Писарев. Развивая мысль, он заметил, что в Пушкинском театре с женщинами-актрисами всегда было хорошо, еще со времен Александра Таирова (основатель театра). "Артистки тут есть прекрасные, если бы было больше ролей, занял бы больше, но тут всего три женские роли. Для меня это что-то новое, не только в подаче и стилистике, а в том, что я впервые делаю спектакль, как бы растворившись в женском сознании. Вокруг меня столько женщин, я столько всего наблюдаю, что с ними происходит. Сначала думал немножко иронично взглянуть на это, потом поверил и встал на их сторону. Что бы мы ни делали, 80%, а иногда и больше, в зале сидит женщин. Режиссер должен это учитывать и делать это не формально, а со всем сердцем", - считает режиссер.

Женский взгляд на спектакль выразила исполнительница главной роли Виктория Исакова. "Это поразительно. Пьеса написана в XVIII веке, и она невероятно актуальна. Можно сделать вывод, что люди не меняются. Любовь тебя настигает в любом месте, в любом веке, в любой стране, в любом возрасте. Моя героиня даже не понимает, что это любовь. И долго от нее отказывается", - пояснила актриса.

Она признала, что "рисунок спектакля достаточно сдержан". "А хочется, конечно, более эксцентричного. Но Евгений Александрович [Писарев] нас притормаживает, останавливает. Ему хотелось простой истории, чистой, без каких-то театральных приспособлений", - сказала актриса.

Сам же Писарев уверяет, что со сцены звучит старинный перевод пьесы Мариво, которая шла когда-то в Малом театре, и именно в таком виде ее смотрел, например, Пушкин. Евгений Писарев говорит, что позволил себе убрать лишь некоторые "кудрявости" в тексте комедии, действие которой он перенес в XXI век и наполнил ритмичными диско-номерами.

О планах

Что же касается дальнейших планов, то, как сказал Писарев ТАСС, они практически определены. "Спектакль по пьесе французского драматурга Жан-Люка Лагарса "Обычный конец света" в нашем филиале будет делать Данил Чащин. На основной сцене Игорь Теплов начал работу над "Заповедником" Сергея Довлатова. Я стану сорежиссером и художественным руководителем постановки. Предстоит большая работа, спектакль выйдет в ноябре, в нем занята половина труппы", - сообщил Писарев.

Далее, по его словам, Евгений Гришковец выступит как режиссер собственной пьесы, написанной специально для Пушкинского театра, она называется "Между делом". "Неожиданная для Гришковца, не прохожая на него история. Сейчас идет кастинг, будет выпускать спектакль в феврале", - проинформировал Писарев.

Список приглашенных режиссеров продолжит Дмитрий Крымов. "Он начинает работу над собственной пьесой по одному из самых известных произведений Чехова (просил не говорить по какому). Что-то поставит у нас Юрий Бутусов", - перечислил худрук Пушкинского театра.

"О планах говорить очень тяжело, - признал он. - Мы готовы играть и на ползала, но, я думаю, что даже если разрешат 100-процентную заполняемость, спрос на билеты упадет, потому что люди очень напуганы коронавирусной инфекцией". "Наш театр привык к аншлагам, последние семь лет у нас не бывает пустых мест в зале. Если раньше ходили на все, то теперь будут ходить только на лучшее", - поделился своими соображениями Писарев.

Он также рассказал о гастрольных проектах возглавляемой им труппы. "Нам предстоит отправиться в Благовещенск с двумя спектаклями: "Обещание на рассвете" и "Материнское поле". Затем "Рыцаря пламенеющего пестика" мы покажем в Самаре и Воронеже. "Доброго человека из Сезуана" представим в Казани, а в Санкт-Петербурге - "Женитьбу Фигаро". Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит этим планам осуществиться", - заметил Писарев.

Он также обратил внимание на еще одно событие. "25 декабря у нас будет день рождения Камерного театра. Наверное, традиционно будем вручать Таировские знаки. Возможно, у нас в театре состоится презентация новой книги впервые опубликованных дневников Алисы Коонен. Может мы что-то еще под это дело придумаем. Главное, чтобы все были здоровы, а остальное осилим", - пообещал худрук Пушкинского театра.