Театр "Ленком" произведет замены в афише из-за болезни Дмитрия Певцова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский театр "Ленком имени Марка Захарова" откроет сезон спектаклем "Ва-банк" вместо запланированной ранее постановки "Капкан" из-за болезни актера Дмитрия Певцова. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый заместитель директора Сергей Вольтер.

"В связи с болезнью Дмитрия Анатольевича Певцова спектакль "Капкан" меняется на "Ва-банк", - сказал он. - Конечно, мы хотели открыться "Капканом". Это последняя работа Марка Анатольевича Захарова, но во время пандемии может быть все что угодно".

По его словам, у Певцова не коронавирус, а пневмония. "Ему дали 15-16 дней на выздоровление. Желаем Дмитрию Анатольевичу скорейшего выздоровления. Он спортсмен и потому наверняка быстро вернется в строй", - отметил собеседник агентства.

Как добавил Вольтер, отменен также спектакль "Женитьба" с участием артиста, запланированный на 5 сентября, а вместо спектакля "...Женитьба Фигаро", назначенного на 6 сентября, состоится "Шут Балакирев". "Надеюсь, что мы справимся, потому что до середины сентября Дмитрий Певцов больше ни в каких спектаклях не занят", - поделился первый заместитель директора театра.