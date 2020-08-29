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Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Владимир Андреев Илья Питалев/ТАСС
Описание
Владимир Андреев
© Илья Питалев/ТАСС

Народный артист СССР Владимир Андреев умер на 91-м году жизни - ректор ГИТИСа.

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