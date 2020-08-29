Сергей Ролдугин выступит на сцене музыкального фестиваля "Сочи. Сириус"

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Ролдугин и музыканты Павел Милюков и Мирослав Култышев выступят 29 августа на музыкальном фестивале "Сочи. Сириус", который проходит в формате open-air. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного центра "Сириус", который является организатором фестиваля.

"29 августа на сцену в Олимпийском парке выйдут музыканты, имена которых уже хорошо знакомы сочинцам, - народный артист России Сергей Ролдугин и лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Павел Милюков. Музыканты выступят в сопровождении Сочинского симфонического оркестра", - сказали в пресс-службе.

Жители и гости Сочи смогут увидеть концерт Иоганнеса Брамса в исполнении Ролдугина и Милюкова.

Музыкальный фестиваль "Сочи. Сириус" начался 24 августа концертами Crescendo с участием Дениса Мацуева. Всего до конца сентября будет проведено 10 концертов. Все они пройдут в формате open-air в Олимпийском парке.

"У нас была важная задача подготовить хорошую программу. Сергей Павлович руководит Санкт-Петербургским домом музыки, это одна из важнейших площадок классической музыки в этой стране. Мы вместе придумали сыграть сегодня двойной концерт Брамса", - сказал в ходе пресс-конференции, посвященной концерту, художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

Для проведения концертов на территории образовательного центра "Сириус" была построена специальная зона. 27-метровая конструкция, внутри которой оборудована сцена, расположилась на открытой площадке МЛА "Шайба" в Олимпийском парке. Новый подход к проведению мероприятий на открытом воздухе позволил соблюсти рекомендации Роспотребнадзора и обеспечить необходимую социальную дистанцию между публикой и участниками фестиваля.