В Ессентуках завершился кинофестиваль "Хрустальный источникъ"

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль "Хрустальный источникъ", который проходит в мини-формате в Ессентуках, завершился в субботу показом фильма "Движение вверх". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Третий и финальный день кинопоказа подарил зрителям творческую встречу с актером театра и кино Маратом Башаровым. Жители и гости города Ессентуки в преддверии исполнения курорту 195 лет смогли посмотреть фильм "Движение вверх", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы кинофестиваля, пандемия внесла корректировки в формат кинофорума. "Президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис нашел выход. Чтобы не разрывалась дружественная связь со зрителями, которая возникла за два предыдущих кинофорума в 2018 и 2019 годах, он предложил городу-курорту к 195-летию проект "Три фильма. Три звезды. Три дня кино под Кавказским небом", - отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что зрители встретились с Кюрдзидисом, руководителем проекта "Кино под Кавказским небом" Алексеем Севастьяновым, артистами Екатериной Климовой и Маратом Башаровым, посмотрели три популярных фильма: "Лед", "Мы из будущего" и " Движение вверх".

"Хрустальный источникъ" проводится в Ставропольском крае с 2018 года, тогда гран-при фестиваля получил фильм Кирилла Плетнева "Жги!", в 2019 году победителем конкурсной программы кинофестиваля стала картина "Воскресенье" режиссера Светланы Проскуриной.