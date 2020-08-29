В новую экспозицию Национального музея Татарстана вошло более 12 тыс. предметов

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Новая стационарная экспозиция "История Татарстана с древнейших времен до наших дней", которая откроется в Национальном музее Татарстана в День республики, будет включать в себя более 12 тыс. предметов, сообщила в субботу ТАСС генеральный директор музея Гульчачак Назипова.

"Более 12 тыс.", - сказала она, отвечая на вопрос о количестве экспонатов.

По словам Назиповой, выставка рассказывает об истории средневековых государств Волжской Булгарии. О том, как территория вошла в Улус Джучи (Золотая Орда), создании и расцвете Казанского ханства, взятии Казани в 1552 году, включении региона в состав Русского государства с последующим возникновением Казанского воеводства. Также она содержит данные об истории Казанской губернии.

"В 1708 году Казань стала центром одной из восьми российских губерний. Для нас это была большая честь, потому что губерний было всего восемь. Тогда она была самой большой по территории. К 1917 году территория Казанской губернии постепенно сокращалась и к 1920-му году, ко времени возникновения ТАССР, она обрела уже довольно небольшие формы. Но туда входили нынешние Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Республика Мордовия", - сказала Назипова.

Одним из экспонатов стала уникальная карта 1920 года о распределении территорий. По словам Назиповой, современный Татарстан, равно как и Волжская Булгария, Казанское ханство, является многонациональным субъектом. Это и отличает его от ряда других регионов. Эта особенность проявилась также и в экспозиции.

Бренды Татарстана

Среди предметов есть те, что демонстрируются в постоянной экспозиции музея впервые. Их особенно много в разделе "Бренды Татарстана", отметила Назипова. Он, в частности, рассказывает о сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, машиностроении, самолетостроении в республике.

"Мы рассказываем о тех общественно-политических изменениях, которые произошли за последние годы в России и, в том числе, в Татарстане <…> Собственно, одним из брендов Татарстана является социально-экономическая политика руководства республики, которая обеспечивает преемственность передачи власти", - сказала Назипова.

О Национальном музее Татарстана

Национальный музей Республики Татарстан, по данным официального сайта учреждения, один из старейших музеев страны. Он был основан как Казанский городской научно-промышленный музей в 1894 году. Торжественное открытие музея для публики состоялось 5 апреля 1895 года. Строительство новой экспозиции, занимающей площадь более 3 тыс. кв. метров, завершилось в год столетия образования ТАССР и 125-летия музея.