В здании Фабрики-кухни в Самаре после реконструкции откроется филиал Третьяковской галереи

ТАСС, 30 августа. Реконструкция здания Фабрики-кухни в Самаре, где планируется открыть филиал Третьяковской галереи, будет завершена в конце 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства Самарской области.

Здание Фабрики-кухни - памятник эпохи конструктивизма, оно построено в 1932 году в виде серпа и молота. После постройки в нем размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас осуществляется его реставрация. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

"Общестроительные работы в здании должны завершиться в конце 2021 года. К этому сроку компания должна организовать водо-, тепло- и энергоснабжение здания, установить электрическое освещение (в том числе наружное), систему пожарной безопасности, системы радиотрансляции и приема телевидения. Также подрядчик должен восстановить карнизную линию и силуэт здания, его планировочную структуру, оригинальное архитектурное решение фасадов и кровель", - отмечается в сообщении.

"Филиалы федеральных музеев сейчас создаются во Владивостоке, в Калининграде, в Крыму, в Кемерове. Но это все большие проекты, они откроются чуть-чуть позже. А это внутренняя инициатива Третьяковской галереи и руководства Самарской области. Это будет флагманский проект", - отметил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, посетивший объект в воскресенье.

"Этот флагманский проект для нас важен еще и тем, что на него сейчас смотрит и Эрмитаж, смотрит и ГМИИ им. А. С. Пушкина, потому что у нас с ними тоже заключено соглашение. Вполне возможно, что если здесь у нас все будет успешно, то они также откроют в области филиалы. Для нас это втройне важно", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Стоимость работ составляет 1,38 млрд рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. В мае 2022 года в реконструированном здании планируется открыть филиал Третьяковской галереи. Первую выставку предполагается представить к середине 2022 года. В здании филиала галереи, которое станет крупнейшим арт-пространством региона, разместится экспозиция, посвященная искусству XX века и современности. Также здесь планируется проводить лекции, кинопоказы, занятия с детьми и подростками.