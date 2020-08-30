Под открытым небом в масках. Жители регионов России посетили акцию "Ночь кино"

ТАСС, 30 августа. Акция "Ночь кино" прошла в регионах России в ночь на 30 августа. Из-за пандемии любители кинематографа собрались у экранов на площадках под открытым небом, а некоторые регионы полностью провели показы в онлайн-формате, об итогах акции рассказали ТАСС в региональных министерствах культуры.

Акция "Ночь кино" носит всероссийский характер и ежегодно проводится в разных регионах страны на открытых и закрытых площадках со свободным доступом для всех желающих. Ее организаторами выступают Министерство культуры РФ и Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). В этом году в "Ночь кино" демонстрировались анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4", один из самых популярных отечественных сиквелов "Лед-2" режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм 2020 года "Холоп" режиссера Клима Шипенко.

Меньше гостей и площадок

В Свердловской области акция "Ночь кино" собрала 7 429 человек на 20 площадках, сообщает региональный департамент информационной политики. В прошлом году участниками акции стали порядка 30 тыс. человек. По мнению министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, несмотря на снижение числа гостей, акция в этом году стала более атмосферной.

"Этот год наполнен новыми вызовами, необходимостью решать абсолютно новые задачи. Тем приятнее, что все же сохранились привычные нам мероприятия, такие, например, как любимая многими акция "Ночь кино". Да, в этом году она прошла не так масштабно, как обычно, зато благодаря проведению на открытом воздухе она стала очень атмосферным, уютным событием. Почти 7,5 тыс. человек пришли на кинопоказы "Ночи кино" - я считаю, что это показатель востребованности", - сказала ТАСС Светлана Учайкина.

Меньше площадок для "Ночи кино" в этом году открылось и в Калининградской области, самом западном регионе страны. Как рассказал ТАСС министр культуры и туризма области Андрей Ермак, в регионе работало 29 площадок, что почти в два раза меньше, чем было годом ранее. Всего акцию в регионе посетили 2 297 зрителей.

"В прошлом году работала 51 площадка, но в этом году их число было сокращено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Тем не менее площадки все равно принимали зрителей - это и стандартные кинотеатры, работа которых сейчас уже разрешена и согласована с Роспотребнадзором, и открытые площадки, которые могут показывать кино на открытом воздухе, например кинотеатр на открытом воздухе "Ночной дозор", все площадки демонстрировали три фильма", - рассказал министр.

В акции приняли участие Калининград, Гусев, Багратионовск, Правдинск, Янтарный, поселок Залесье. Фильмы демонстрировались бесплатно в городских парках, на территориях Домов культуры, музеев.

Первое массовое мероприятие

Акция "Ночь кино" стала первым культурно-массовым мероприятием, прошедшем в Иркутской области за последние полгода. Всего участие в акции приняли порядка 2 тыс. жителей региона. Ее провели с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в частности заполнением залов не более 50%, использованием защитных масок и перчаток.

Республика Хакасия, где с 27 июля первыми в Сибири заработали кинотеатры, также присоединилась к всероссийской акции. "Показы прошли на 36 площадках в республике как в помещениях, так и на открытом воздухе. Все показы проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер", - рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского министерстве культуры, не уточнив, сколько человек участвовали в акции.

Дождь не помеха

В Архангельске, где работа кинотеатров запрещена до 15 сентября, "Ночь кино" проходила в Петровском парке в центре города под проливным дождем. Для зрителей организаторы установили шатер. "Экран надувной, ему дождь не страшен, технику накрыли. Но в какой-то момент и с крыши шатра стало капать, но зрители все равно не расходились", - рассказал ТАСС организатор акции в Архангельске, директор киностудии "Инфильм" Анатолий Конычев, отметив, что особенно зрителям понравился "Лед-2".

Фильмы посмотрели около 50 человек. "Больше просто мест не было, нужно соблюдать социальную дистанцию, - добавил Конычев. - А после полуночи в парке погас свет, видимо, окончательно не выдержал стихии".

Онлайн-формат

В Краснодарском крае "Ночь кино" впервые прошла в онлайн-режиме, на интернет-площадках опубликовали более 5 тыс. записей, а онлайн-мероприятия акции собрали порядка 530 тыс. просмотров. К кинотеатрам присоединились библиотеки, музеи, театры, на своих официальных платформах они провели онлайн-выставки, флешмобы, конкурсы и рассказали об истории кинематографа. "Учреждения культуры приняли участие в крупных краевых онлайн-проектах, среди которых челлендж "Кубань. Мотор. Съемки", проекты "Любимый кинотеатр" и "Мы в кино", киноакции "Наше кино!" и "Эхо Ночи кино", - сообщили в пресс-службе Минкультуры края.

Также Государственная национальная библиотека Карачаево-Черкесии организовала трансляцию в Instagram с участием артистов театра и кино.