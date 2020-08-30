Новая экспозиция открылась в Национальном музее Татарстана ко Дню республики

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Новая стационарная экспозиция "История Татарстана с древнейших времен до наших дней" открылась в воскресенье в Национальном музее Республики Татарстан, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Экспозиция создана в честь столетия Республики Татарстан, представляет историю нашей республики с древнейших времен и до нашего времени. Конечно, центральное место занимает зал, посвященный как раз событиям 1920 года, становлению республики, первым проектам национально-государственного устройства", - сообщила журналистам генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова.

По ее словам, площадь экспозиции составляет почти 4 тыс. кв. м. История Татарстана представлена в хронологическом порядке. Назипова выразила надежду, что экспозиция будет работать не менее 10 лет, ее планируется изменять и дополнять. "Рассмотрена тема Великой Отечественной войны, в том числе через судьбы и поэтов, и писателей-участников Великой Отечественной войны. Впервые мы представляем ордена и медали участников войны, впервые за многие годы мы представляем джалильцев (группа подпольщиков, в составе которой был татарский поэт Муса Джалиль, - прим. ТАСС), которые были казнены в 1944 году", - сказала она.

Также представлена продукция региональных предприятий, таких как "Тасма", "Аромат", часового завода в городе Чистополь. Часть экспозиции посвящена брендам Татарстана, где, в частности, рассказывается о сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, шинном производстве, Казани как столице спорта, транспорта, а также о культуре республики, поэтах, писателях и артистах.

"У нас очень много интерактивных элементов, как правило, сейчас интерактивом считаются электронные экспозиции, их у нас очень много, мы впервые представляем здесь электронные этикетки, очень много научных станций, очень много видеоинсталляций, но у нас есть и просто интерактив, где можно будет проводить различные мастер-классы и так далее. Они у нас сконцентрированы в интерьерных комплексах. И у нас целая зона интерактива - это ремесленная слобода", - сказала Назипова.

Об образовании Татарской АССР

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.