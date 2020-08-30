Фестиваль Дениса Мацуева Alma mater открылся в Суздале концертом учеников "Новых имен"

ВЛАДИМИР, 30 августа. /ТАСС/. Фестиваль Дениса Мацуева "Alma mater: "Новые имена" в Суздале" с участием известных музыкантов и юных воспитанников фонда "Новые имена" открылся с аншлагом в воскресенье на площадке ГТК "Суздаль". Об этом ТАСС сообщила директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Решение о проведении фестиваля было принято достаточно быстро, чтобы использовать последние летние теплые дни. В связи с коронавирусной инфекцией сама школа перенеслась на осенние и зимние периоды каникул. В то же время было принято решение провести фестивальную программу. Она будет традиционной - с участием уже известных музыкантов и юных звездочек, воспитанников фонда "Новые имена", - сказала она.

В этом году площадку фестиваля из-за погодных условий перенесли с территории Суздальского кремля в ГТК "Суздаль". По словам Алисы Бирюковой, проведение мероприятия в новом месте соответствует названию фестиваля, так как именно в туристическом комплексе уже более 20 лет проводится летняя творческая школа фонда "Новые имена". Первый концерт фестиваля прошел с аншлагом, собрав около 300 зрителей. Количество слушателей было сокращено из-за требований по соблюдению социальной дистанции.

Участниками концерта-открытия стали музыканты Владимирского губернаторского симфонического оркестра, а также солисты Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и юные дебютанты фестиваля Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой). 31 августа состоится масштабный гала-концерт с участием художественного руководителя фестиваля Дениса Мацуева. В сопровождении Владимирского губернаторского симфонического оркестра выступят Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный пианист Елисей Мысин.

Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию летней творческой школы фонда "Новые имена". В 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший результатом многолетнего сотрудничества фонда, его президента и Народного артиста РФ, пианиста Дениса Мацуева с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина.