Оперно-хоровой фестиваль прошел в Ивангородской крепости в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Ивангородская крепость, заложенная в XV веке и расположенная в Ленинградской области, в воскресение стала местом проведения оперно-хорового фестиваля, в рамках которого большой состав симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический", Digital choir и солисты Мариинского театра исполнили сценическую кантату Карла Орфа "Кармина Бурана". Фестиваль планируется сделать ежегодным, рассказал ТАСС руководитель оркестра Михаил Голиков.

"Я верю, буду работать на этим, уверен, что и правительство Ленинградской области, и губернатор Александр Дрозденко будут в этом помогать, потому что есть огромный интерес развивать эту идею фестивальную, которая очень помогает событийному туризму <...> Я уверен, что на следующий год мы обязательно встретимся здесь на фестивале", - рассказал он.

В рамках фестиваля прошел камерный концерт в бывшем пороховом амбаре крепости, на котором солисты Мариинского театра исполнили классические арии и дуэты под аккомпанемент пианиста Мурата Кабардокова. После него состоялось масштабное выступление оркестра с хором. Музыканты не использовали микрофоны и усилители.

Ивангородскую крепость основал великий князь московский Иван III, она строилась для защиты от Ливонского ордена. Это было первое русское оборонительное сооружение с прямоугольным планом. В наши дни комплекс Ивангородского музея, включающий арсенал, пороховой амбар, тайник, батарею, две церкви и крепостные стены с одиннадцатью башнями, не имеет аналогов в России.