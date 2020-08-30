В Казани открылся фестиваль Tat Cult Fest ко Дню Республики Татарстан

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Открытие фестиваля современной татарской культуры Tat Cult Fest состоялось в воскресенье в историческом центре Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"Фестиваль позволяет открыть новые имена, самовыражаться. Это формирование творческого комьюнити, это именно то, что нужно нашему городу. Это позитивный тренд, который вовлекает молодежь и не только молодежь в культурную жизнь республики", - цитирует пресс-служба продюсера фестиваля Tat Cult Fest Аделя Таккезе.

Мероприятие организовано на территории государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль". Программа предполагает, в том числе, выступления музыкантов, хореографические мастер-классы, развлекательную программу для детей, аудиопластический интерактивный перфоманс. Миссия фестиваля - продемонстрировать самое интересное, что появилось в новой татарской культуре за последний год: музыку, хореографию, изобразительные искусства, медиа-арт, гастрономию и другие направления.

Фестиваль посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики. Он ознакомился с выставкой одежды и аксессуаров молодых татарских дизайнеров, осмотрел арт-инсталляции, посвященные столетию Татарской АССР, а также посетил площадку детского телеканала на татарском языке "Шаян-ТВ".

Минниханов покинул площадку фестиваля на мотоцикле "Урал" с флагом республики. Он, как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, возглавил колонну мотопробега "От Красного Кремля к Белому Кремлю".