Фильм "Нерка. Рыба красная" закрыл фестиваль "Докер" в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская премьера документального фильма "Нерка. Рыба красная" Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина состоялась в московском киноцентре "Октябрь". Лента о важности сохранения популяции дикого лосося на Камчатке закрыла международный фестиваль документального кино "Докер".

"Я сейчас на Камчатке, мы снимаем наш новый проект, - признался в видеообращении режиссер фильма Дмитрий Шпиленок. - Не получилось попасть на премьеру - Камчатка не отпускает. Основная задача фильма "Нерка. Рыба красная" - поделиться тем, что накопилось внутри. Он о глобальной ценности, которая нас окружает, которая нас восхищает, заставляет наше сердце биться. Это первозданная красота".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что фильм "Нерка. Рыба красная" является одним из примеров того, как человек в гармонии с природой должен сделать все, чтобы обеспечить для будущих поколений сохранение природного богатства. Он подчеркнул, что глобально людей можно разделить на тех, кто мечтает побывать на Камчатке, и тех, кто мечтает вновь туда вернуться. "Есть совсем небольшое количество счастливчиков, которые там работают и обеспечивают тонкий баланс взаимоотношений природы и человека" - поделился вице-премьер.

По словам Чернышенко, формат экологического туризма создает парадокс: "Для того, чтобы сохранить природу, нужно сделать так, чтобы там никого не было". Он обратил внимание, что туристы смогут принести в регион инвестиции, под которые бизнес создаст условия для обеспечения устойчивого финансирования, направленного на защиту природы Камчатского края и развитие региона.

Как рассказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, для него это фильм про чудо рождения жизни, круговорота жизни в природе. "Фильм для максимально широкой аудитории, каждый человек найдет в нем что-то свое. Я уверен, каждый зритель, увидев этот фильм, захочет вживую прикоснуться к этому чуду, посидеть на берегу реки, посмотреть на извержение гейзера, посмотреть, как меняется ландшафт в течение одного дня", - заметил он.

О фильме

Картина повествует о том, как зависит экосистема Курильского озера, расположенном на территории Южно-Камчатского заказника, от обитания дикого лосося. Нерка дает жизнь крупнейшей в мире охраняемой популяции бурых медведей, белоплечим орланам и другим рыбоядным животным, служит питательной средой для сотен видов растений, от нее зависит благополучие жителей рыбацких поселков и экономики всего Камчатского края.

Фильм продолжительностью чуть менее часа снимался на Камчатке. Режиссер и оператор фильма - Дмитрий Шпиленок, идея создания картины появилась у него еще в 2007 году во время работы государственным инспектором Кроноцкого заповедника. Тогда на Курильском озере остро стояла проблема незаконной добычи ценного лосося, убийства медведей ради желчи и лап, которые пользуются огромным спросом на черном рынке. Шпиленок принимал активное участие в борьбе с браконьерами.

Мировая премьера этой экологической мелодрамы прошла в США в марте 2020 года. Всего картина была отобрана для участия в 120 фестивалях в 33 странах и уже успела завоевать 37 наград.

Победители конкурса фестиваля

На церемонии закрытия состоялось объявление победителей в различных номинациях фестиваля. Лучшим фильмом был назван канадский фильм "Безумный Александр" Педро Пиреша о человеке, который пытается построить личную жизнь, параллельно борясь с шизофренией.

"Главный приз конкурса фестиваля "Докер" 2020 года уходит картине, полной любви и эмоций, фильму "Безумный Александр", - сказал председатель жюри фестиваля классик австрийской документалистики Хуберт Саупер. Награда за режиссуру досталась Малгожате Голишевской и Касе Матея за фильм "Уроки любви". Также были названы лауреаты в номинациях "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучшая работа оператора".

Международный кинофестиваль "Докер" демонстрирует самые выдающиеся и актуальные документальные фильмы, собранные со всего мира. Кинофестиваль проходит в московском киноцентре "Октябрь" при поддержке проекта КАРО.Арт.