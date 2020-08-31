Сообщение о смерти Чедвика Боузмана стало самым популярным в истории Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Последняя запись в аккаунте американского актера Чедвика Боузмана, умершего 28 августа, побила рекорды популярности в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщила в субботу администрация соцсети.

Запись является сообщением о смерти актера. В ней говорится, что в 2016 году у Боузмана диагностировали рак кишечника третьей стадии, которая переросла в четвертую за минувшие годы. Артист умер в возрасте 43 лет в своем доме в окружении членов семьи.

"Набравший наибольшее число лайков твит когда-либо. Дань памяти Короля", - заявила администрация Twitter.