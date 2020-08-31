Сообщение о смерти Чедвика Боузмана стало самым популярным в истории Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Последняя запись в аккаунте американского актера Чедвика Боузмана, умершего 28 августа, побила рекорды популярности в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщила в субботу администрация соцсети.
Запись является сообщением о смерти актера. В ней говорится, что в 2016 году у Боузмана диагностировали рак кишечника третьей стадии, которая переросла в четвертую за минувшие годы. Артист умер в возрасте 43 лет в своем доме в окружении членов семьи.
"Набравший наибольшее число лайков твит когда-либо. Дань памяти Короля", - заявила администрация Twitter.
Most liked Tweet ever.— Twitter (@Twitter) August 29, 2020
A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP
Как подсчитала администрация сети микроблогов, за первые 24 часа прощальная запись, опубликованная вечером 28 августа, набрала 7,7 млн "лайков", ей поделились около 2 млн раз.
Чедвик Боузман родился в штате Южная Каролина в ноябре 1976 года и получил известность благодаря главной роли в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018). Он снялся в 70 фильмах, в том числе "Правосудие" (Justified, 2011), "42" (2013), "Боги Египта" (Gods of Egypt, 2016), "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016), "Маршалл" (Marshall, 2017), "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018), "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019), "21 мост" (21 Bridges, 2019), "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods, 2020).