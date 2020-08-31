"Гоголь-центр" проведет трансляцию "Концерта врачам"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова решил провести онлайн-трансляцию благотворительной акции "Концерт врачам", которой 6 сентября откроет новый сезон. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"Свою послекарантинную жизнь "Гоголь-центр" начинает 6 сентября с благотворительной акции "Концерт врачам". Мы придумали его в знак благодарности всем медицинским работникам, которые стали безусловными героями этой пандемии", - сказала представитель пресс-службы.

Она обратила внимание на то, что "билеты на концерт не продаются, гостями станут только врачи". "Но, конечно, не все смогут уместиться в зале и посмотреть концерт вживую, поэтому мы транслируем его онлайн на наших страницах в YouTube, Instagram, Facebook и сайте театра. Как и все мероприятия "Гоголь-Online", трансляция концерта бесплатная, присоединиться может любой желающий", - отметила собеседница агентства.

Худрук "Гоголь-центра" Серебренников добавил, что важно сказать спасибо врачам, "которые вынесли на своих плечах весь кошмар пандемии".

"Они спасали наши жизни, иногда ценой своей. Сотни медиков погибли в этой войне, заразились в "красных" зонах. Но спасли жизни сотням тысяч пациентов. Мы хотим, чтобы врачи в этот вечер в "Гоголь-центре" хорошо отдохнули и получили удовольствие от встречи с любимыми артистами", - сформулировал цель благотворительной акции Серебренников.

Участники концерта

В пресс-службе сообщили, что составлена большая музыкальная программа, в которой примут участие актеры "Гоголь-центра" и приглашенные звезды.

Участниками "Концерта врачам" станут Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Чулпан Хаматова, Вера Полозкова, Виктория Исакова, Владимир Спиваков, Александр Филиппенко, "ДДТ", "БИ-2", Филипп Авдеев, Один Байрон, Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов, Рита Крон, Екатерина Стеблина, Мария Селезнева, Мария Поезжаева, проинформировали в пресс-службе.

В списке участников вечера значатся также музыканты Дмитрий Жук, Дмитрий Высоцкий, Роман Шмаков, Вадим Цисарев, Дмитрий Меженин, Даниил Орлов, Михаил Звонников, Алексей Бычков, Айдар Салахов. Музыкальный руководитель - Андрей Поляков.

Вести программу будут Серебренников и Алексей Агранович.

Трансляция "Концерта врачам", которая пройдет при поддержке компании S7 Airlines, начнется 6 сентября в 20:00 московского времени, уточнили в пресс-службе "Гоголь-центра".