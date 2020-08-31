Большой театр планирует в 2021 году каждый месяц показывать премьеру

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России до конца 2020 года покажет две премьеры и сосредоточится на "кассовом репертуаре". С 2021 года зрителя ждут премьеры каждый месяц, сообщил в интервью Forbes генеральный директор театра Владимир Урин.

"Мы работаем, готовим новые премьеры. В связи с текущей ситуацией мы сделали корректировку: практически все премьеры первой половины сезона перенесли на следующий год. Поэтому в 2021 году в театре каждый месяц будет выходить премьера", - сказал он.

Урин добавил, что на осень 2020 года запланированы всего две премьеры - это постановка балетов российских молодых хореографов "Четыре персонажа в поисках сюжета" на Новой сцене и "Искатели жемчуга" Бизе на Камерной сцене им Б. А. Покровского. "Это спектакли, которые уже были практически готовы весной. В сентябре-декабре мы будем тратить деньги и готовить премьерные спектакли 2021 года. Этот план не избавляет нас от расходов", - поделился гендиректор ГАБТ.

Как пояснил Урин, причина переноса ряда премьер заключается в том, что целый ряд постановочных групп, которые выпускают спектакли, и приглашенных певцов - западные коллеги. "В условиях пандемии они не могут или боятся ехать сюда. Надеемся, что ситуация к следующему году стабилизируется", - сказал он.

Гендиректор театра отметил, что в основном, прокатом текущего репертуара ГАБТ зарабатывает, но есть спектакли, показ которых требуют серьезных расходов, в таком случае театр выходит в минус. По этой причине, Большой театр будет показывать до конца года самые востребованные постановки. "Запланировали на сентябрь-декабрь то, что в просторечии называется у нас "кассовый репертуар". На самом деле, кассовый репертуар в Большом достаточно широкий", - подчеркнул Урин.