Умер артист цирка Александр Горин

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист России Александр Горин умер 29 августа в возрасте 69 лет, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

"Руководство Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщает, что 29 августа на 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России Александр Горин. Светлая память об этом прекрасном артисте и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Александр Петрович Горин родился 23 июля 1951 года. В цирке с 1973 года, участник группы эквилибристов на першах под руководством Алексея Сарача. С 1978 года стажировался как дрессировщик у Валентина Филатова. С 1979 года - артист-дрессировщик аттракциона "Медвежий цирк", созданного Валентином Филатовым. В 1994 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".