Театр наций откроет сезон тремя премьерами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова откроет сезон премьерами постановок режиссеров Олега Долина, Тимофея Кулябина и Евгения Марчелли. Презентация спектаклей состоялась в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

"Как я говорил, мы выпускаем девять премьер в этом сезоне. Три премьеры уже в сентябре, они должны были состояться весной, но не состоялись по известным причинам", - сказал Миронов.

Спектакль "Лекарь поневоле" Олега Долина по пьесе Жана-Батиста Мольера будет показан 1 и 2 сентября, и этими показами откроется сезон театра. В постановке задействована молодая команда артистов: Илья Крикливец, Полина Виторган, Глеб Пускепалис, Данила Гнидо и другие. "В нашей постановке нет напудренных париков, которые делают актеров похожими на пуделей, напомаженных щек и клавесинов, но в то же время мы не хотим мешать Мольера с современными гаджетами и проекциями, все параллели с сегодняшним днем - в шутках героев", - рассказал Долин.

3 и 4 сентября зрителям представят "Разбитый кувшин" Тимофея Кулябина, он перенес действие пьесы Генриха фон Клейста из начала XIX века в 1920-е годы. Главную роль исполняет Ингеборга Дапкунайте. "Это уже четвертый для меня спектакль в Театре наций, но это первая для меня пьеса в жанре комедии. Для меня это очень волнительно", - рассказал режиссер. Действие пьесы происходит в голландской деревушке, куда приезжает ревизор, направленный следить за исправностью судебной системы.

Спектакль Евгения Марчелли "Страсти по Фоме", показы которого пройдут 7 и 8 сентября, основан на повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". Главную роль исполняет народный артист России Авангард Леонтьев. Идея пригласить актера в эту постановку принадлежит Евгению Миронову, который был его учеником в Школе-студии МХАТ. Марчелли назвал этот выбор "попаданием в десятку". Как отметил режиссер, поставленная им история очень характерна для российского менталитета: "когда один самодур подчиняет себе неглупых людей, ввергая их в ожесточенную войну".

Премьеры октября

На основной сцене 16 и 17 октября пройдет премьера спектакля Алвиса Херманиса "Горбачев". В спектакле две роли - Михаила Сергеевича Горбачева и его жены Раисы Максимовны. Их играют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. "Это будет интересный, сложный, непривычный спектакль. <...> Мы сделаем художественное высказывание и, надеюсь, за счет художественных средств попадем в сердце зрителя", - сказала Хаматова.

В октябре выйдет спектакль из цикла "Наше все...". Он будет посвящен основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому и основан на рассказе его старшей дочери - Любови Константиновны. Режиссер - Андраник Саатчян. Также в октябре в театре пройдет первый Съезд современного танца, куратором выступит хореограф и танц-активистка Дина Хусейн.

Директор театра Мария Ревякина озвучила гастрольные планы театра. Так, Театр наций посетит со спектаклями российские города: Благовещенск, Томск, Свободный, Владивосток, Ноябрьск. Также есть планы на заграничные гастроли в случае, если будут открыты границы. Это Тель-Авив, Рига, Таллин, Лондон, Женева, Дюссельдорф.

Постановки Богомолова, Бекмамбетова и Диденко

Театр наций также представит постановки режиссеров Константина Богомолова, Тимура Бекмамбетова и Максима Диденко, сообщил худрук.

"Это такая авантюрная, но симпатичная затея. Режиссер Тимур Бекмамбетов решил дебютировать на театральной сцене, выбрал Театр наций и правильно сделал. <...> Что это будет, я говорить не буду, но уверяю, такого в нашем театре еще не было", - сказал Миронов.

Тимур Бекмамбетов готовит спектакль "Ходжа Насреддин" с участием Константина Хабенского. В качестве артистов на сцене выступят ростовые куклы. Премьера театрального дебюта режиссера на малой сцене намечена на 12 и13 декабря.

Зритель увидит спектакль "Левша" по Николаю Лескову в режиссуре Максима Диденко на основной сцене в 2021 году. Над текстом работает драматург Валерий Печейкин. Планируется, что роль Левши исполнит Евгений Стычкин, а роль блохи - прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Константин Богомолов представит спектакль в 2021 году, это будет "На всякого мудреца довольно простоты" по Александру Островскому.

Помимо этого, в театре состоится премьера спектакля "Живой труп" по Льву Толстому, постановку осуществит Данил Чащин. Режиссер вместе с драматургом Юлией Поспеловой дополнили недописанную пьесу фрагментами дневников самого Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны.

В рамках Года памяти и славы в театре готовилась премьера "Моими глазами" в постановке Дмитрия Сердюка. В спектакле заняты Наталья Тенякова, Авангард Леонтьев, Сати Спивакова, Мария Смольникова, Юрий Нифонтов и другие. На сцене Театра наций будут представлены монологи о Великой Отечественной войне от лица разных героев: юного скрипача, новобранца, блокадников, легендарной балерины Ольги Лепешинской и других.