Власти Коми попросили 3,4 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт театра

НОВО-ОГОРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба попросил выделить 3,4 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию государственного театра оперы и балета в Сыктывкаре. Свою просьбу он произнес в понедельник во время доклада в режиме видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину.

"На чем <...> хочу остановиться. Это, конечно, 100-летие в следующем году, Владимир Владимирович, в 2021 году. Здесь у нас две большие просьбы. <...> У нас единственный на арктическом Севере государственный театр оперы и балета. Театр уникальный, уникальная труппа. <...> Но техническое состояние - аварийное. 1967 года, вроде здание не старое, но просто пришло в негодность. Сейчас его надо останавливать, потому что невозможно дальше ни зрителям, ни труппе работать. У нас есть 1,7 миллиарда. Но дополнительно стоимость по смете капитального ремонта и реконструкции - 3,4 [млрд руб.]", - сказал Уйба.

Он также добавил, что в преддверии юбилея республики власти хотят реконструировать визитную карточку Сыктывкара - набережную реки Сысола. На берегоукрепительные работы необходимо найти дополнительные средства.

"Великолепная набережная, но очень тяжелые берегоукрепительные работы и объем большой, там 810 миллионов насчитали наши сметчики. Просто берегоукрепление сложное, остальное все там - вроде небольшие деньги. Основное, конечно, берегоукрепление", - сказал врио главы.

Государственный театр оперы и балета Республики Коми, действующий с 1958 года, - крупнейшая культурная площадка в регионе. В репертуаре более 60 опер, балетов и постановок других жанров. Театр имеет свои традиции и известен международным фестивалем оперного и балетного искусства "Сыктывкарская весна", фестивалем балетного искусства финно-угорских стран и регионов России "Золотые ласточки" и новогодним лайт-фестивалем.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.