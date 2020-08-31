Более 230 тыс. зрителей присоединились к всероссийской акции "Ночь кино"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 230 тыс. зрителей присоединились к всероссийской акции "Ночь кино", которая прошла в 62 регионах при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Фонда кино.

"Организация "Ночи кино" в нынешних условиях, безусловно, стала огромным вызовом и для Фонда кино, и для специалистов на местах. Но, мне кажется, с этим вызовом все справились отлично, и я очень рад тому, что более 230 тыс. зрителей все-таки смогли посетить "Ночь кино" и, надеемся, хорошо провели время", - сказал глава Фонда кино Вячеслав Тельнов, чьи слова привели в пресс-службе.

В прошлом году акцию посетило рекордное количество человек - более 860 тыс. По словам Тельнова, пандемия внесла существенные корректировки в процесс организации этого масштабного мероприятия. "В 23 регионах страны продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом, поэтому они не смогли принять участие в "Ночи кино". Тем не менее бесплатный показ новых российских фильмов удалось провести в 62 субъектах РФ при соблюдении всех рекомендацией Роспотребнадзора", - уточнил он.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, которую процитировали в Минкультуры, подчеркнула, что акция в этом году объединила онлайн и офлайн. "К ней присоединились многие учреждения культуры, кинофестивали, региональные власти. Безопасность зрителей для нас была на первом месте, и организаторы мероприятий обеспечили соблюдение всех требуемых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Мы рады, что, несмотря на некоторые ограничения, интерес аудитории сохраняется и зрители постепенно возвращаются в кинотеатры", - сказала Любимова.

Как рассказали в Фонде кино, те регионы, которые из-за эпидемиологической ситуации не смогли организовать показы на площадках, присоединились к акции в онлайн-формате. К участию в "Ночи кино" присоединились библиотечные, музейные, культурно-досуговые и театрально-зрелищные учреждения: на своих официальных онлайн-платформах они размещали информационные сообщения и проводили тематические онлайн-мероприятия. Акция собрала более 500 тыс.онлайн-просмотров.

"Ночь кино", которая прошла 29 августа в пятый раз, стала первой всероссийской акцией в офлайн-формате. Зрителям в разных регионах показали три наиболее кассовых фильма года: комедию "Холоп" Клима Шипенко, спортивную мелодраму "Лед 2" Жоры Крыжовникова и мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 4".