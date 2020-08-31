Фестиваль "Денис Мацуев представляет…" состоится в Екатеринбурге в ноябре

ТАСС, 31 августа. Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет…" пройдет в Екатеринбурге в ноябре 2020 года, сообщил журналистам сам музыкант в понедельник перед началом фестиваля "Alma Mater: "Новые имена" в Суздале.

"Наш фестиваль будет в середине ноября, абсолютно точно, в Екатеринбурге", - сказал он.

Мацуев уточнил, что все перенесенные из-за коронавируса проекты, которыми он занимается, будут обязательно реализованы.

"Безусловно, сейчас все графики в мире рушатся, перестраиваются и перекраиваются. Если раньше я знал свое расписание на пять лет, то сейчас знаю на семь лет из-за переносов. Но все российские проекты я проведу, держу кулаки, чтобы были все живы, здоровы", - рассказал музыкант.

Фестиваль "Денис Мацуев представляет…" должен был пройти в Екатеринбурге в пятый раз летом 2020 года, но его перенесли из-за пандемии.