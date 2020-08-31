Чебоксарский международный кинофестиваль-2020 отменили из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 31 августа. Власти Чувашии решили отменить Чебоксарский международный кинофестиваль в 2020 году, который был запланирован в августе, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"В этом году было принято решение об отмене Чебоксарского международного кинофестиваля. Это связано с ситуацией по коронавирусу", - сказал собеседник агентства.

Следующий кинофестиваль пройдет в республике в мае 2021 года. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного 31 августа на официальном портале органов власти республики.

"В целях пропаганды национальных культур народов Российской Федерации, развития этнических культурных традиций, выявления и продвижения талантливых произведений киноискусства провести с 20 по 26 мая 2021 года Чебоксарский международный кинофестиваль", - говорится в тексте документа.

Кабинету министров республики поручено обеспечить организацию и проведение кинофестиваля в установленные сроки.

Чебоксарский кинофестиваль учрежден кабинетом министров республики в 2008 году. Программную дирекцию кинофестиваля с 2010 года возглавляет киновед, академик Российской академии киноискусства "Ника", историк кино, член Российского оскаровского комитета Сергей Лаврентьев. Он также является художественным руководителем кинофестиваля.

По данным Министерства здравоохранения Чувашии, в республике на 31 августа зафиксировано 7 774 случая коронавируса. Выздоровели 6 426 человек, умерли 70 пациентов с подтвержденной инфекцией.