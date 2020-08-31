Отец Цоя отказался оценивать фильм Учителя о музыканте до выхода картины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Сюжет фильма Алексея Учителя "Цой", который готовится к выходу в прокат, оценивать преждевременно, считает отец музыканта Роберт Цой. Об этом он сказал в понедельник ТАСС.

По его словам, режиссер перед съемками связывался с ним и получил одобрение на создание фильма, но в дальнейшем работа над сюжетом шла без согласования с представителями семьи Виктора Цоя. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой - водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП.

"В самом начале он (Учитель - прим. ТАСС) спрашивал разрешения на съемки этого фильма, и мы, в принципе, договорились. А какой сюжет будет: как, что - эти подробности не обсуждались. <...> Я одно время с ним поддерживал связь, а потом нет. В принципе, я в курсе, что он выпускает фильм. Почему-то много шума поднялось по этому поводу - я не понимаю, в чем дело. Кто-нибудь видел этот фильм? Что там, есть что-то возмутительное?" - сказал Роберт Цой в беседе с ТАСС.

На вопрос, будет ли он смотреть фильм, когда тот выйдет в прокат, Роберт Цой ответил неопределенно. "Я не видел фильма и даже не знаю, буду ли его смотреть", - сказал он.

Издание "Газета.Ru" ранее сообщило об имеющемся в распоряжении редакции письме, которое написали в адрес президента России отец и сын музыканта Роберт и Александр Цой. В материале говорится, что они называли фильм "пошлым зрелищем" и попросили Путина "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры". Роберт Цой сказал ТАСС, что такого обращения не писал. "Это выдумки", - отметил он.

Работа над фильмом

К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47". Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

Учитель уточнил, что фильм получил прокатное удостоверение и выйдет в российский прокат. Режиссер также сообщил, что сын Виктора Цоя Александр отреагировал на фильм неоднозначно и попросил изменить имена героев.

21 июня лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет.