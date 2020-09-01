В России начал вещание канал "Мосфильм. Золотая коллекция"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Канал "Мосфильм. Золотая коллекция", который представит зрителям более тысячи советских и российских картин в формате высокой четкости, начал во вторник вещание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Цифровое телевидение".

Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" является совместным проектом "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм". "На старте канал уже доступен 40% российских домохозяйств. Эта цифра основана на подписанных соглашениях с провайдерами платного ТВ. География покрытия - вся Россия. Это крупные федеральные операторы, такие как Ростелеком, а также региональные игроки рынка платного ТВ", - рассказали в пресс-службе.

Основу сетки составят свыше 1 тыс. картин советской и российской классики, среди которых "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Служебный роман", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит". "Мосфильм" проделал большую работу по цифровизации своего архива, поэтому зрители смогут увидеть картины в формате высокой четкости, отмечают в пресс-службе.

"Золотые" фильмы, прославленные шедевры, которыми мы гордимся, смогут увидеть миллионы телезрителей. Мы очень этому рады, ведь кино снимают для зрителя, фильмы живут, если их смотрят. А хорошее кино, в сущности, меняет человека к лучшему. Вы вновь сможете прожить истории любимых героев, созданные великими режиссерами, увидеть современные картины под легендарным брендом "Мосфильма" - главной киностудии страны", - отметил глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, которого процитировали в пресс-службе.

Также в эфире появится современное масштабное кино и сериалы, созданные при участии ВГТРК. Среди них фильмы "Движение вверх", "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж". Дистрибуцией телеканала займется компания "Сигнал медиа", входящая в холдинг "Цифровое Телевидение".

"Эксклюзивная "Золотая коллекция" позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино. И классику, и современные фильмы, в которых мы сегодня активно участвуем, стараясь достойно продолжать традиции нашей знаменитой киностудии, - теперь зритель сможет увидеть все это на нашем новом телеканале", - добавил первый заместитель гендиректора ВГТРК, председатель Совета директоров АО "Цифровое Телевидение" Антон Златопольский.