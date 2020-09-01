Онлайн-трансляции и показы фестиваля "Край света 2020" собрали свыше 700 тысяч просмотров

ТАСС, 1 сентября. Фестиваль "Край света 2020" в Южно-Сахалинске в офлайн-формате посетили более двух тысяч человек, количество просмотров онлайн-трансляций мероприятий и фильмов на портале "Культура.рф" и в соцсетях составило более 700 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль "Край света" традиционно проходит летом в Южно-Сахалинске, 2020 год должен был стать юбилейным, но эпидемиологическая ситуация помешала его проведению в обычном формате. Организаторы приняли решение перенести десятый смотр на 2021 год, а с 21 по 28 августа представить "Край света" в усеченном формате, в том числе без участия зарубежных и российских гостей. Ежедневно на портале "Культура.рф" проходили дискуссии при участии кинематографистов, а также показы картин.

"На протяжении фестивальной недели в крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска - "Октябрь" и "Комсомолец" - было показано 4 программы: "Горизонт событий", "Хиты "Края света", "Сахалинский след" и программа анимации. В общей сложности было показано 55 фильмов. Фестиваль посетили более 2000 человек", - рассказали в пресс-службе.

Более 700 тысяч просмотров собрали трансляции мероприятий и фильмов на портале "Культура.рф" и в его социальных сетях.

Программа "Горизонт событий" объединила премьерные картины. Организаторы приняли решение не проводить среди них конкурс, но сохранили одну из важнейших фестивальных наград - приз зрительских симпатий. В качестве победителя публика выбрала фильм "Пари" режиссера Сиамака Этемади.

Главными героями картины становятся супруги-мусульмане из Ирана, которые прилетают в Афины, чтобы навестить сына-студента. Он не встречает родителей в аэропорту, поэтому они самостоятельно отправляются в город на его поиски и попадают в гущу уличных митингов и беспорядков. Жена, которая в отличие от мужа знает английский, берет дело в свои руки и едва ли не впервые становится главой семьи.