Театральный фестиваль открылся в Смоленске к 240-летию драмтеатра им. Грибоедова

ТАСС, 1 сентября. Театральные коллективы из России, Белоруссии, Польши и Швеции представят 19 спектаклей в рамках VII Международного театрального фестиваля "Смоленский ковчег", открывшегося во вторник в городе к 240-летию Государственного драматического театра имени А. С. Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Смоленской области.

"В конкурсной программе года заявлено 19 спектаклей театральных коллективов: из России (Липецк, Великие Луки, Смоленск, Арзамас, Мичуринск, Тольятти, Самара, Владимир), Белоруссии (Гродно, Витебск, Гомель, Минск, Пинск); Польши (Варшава), Швеции (Этран)", - говорится в сообщении на сайте департамента.

Открылся фестиваль постановкой Смоленского драмтеатра комедии "Горе от ума" А. С. Грибоедова. Из-за действующих ограничений, введенных в связи пандемией коронавируса показ спектаклей организован в очной и заочной формах. Так, на большой сцене драмтеатра выступят коллективы театров из Мичуринска, Владимира, Липецка, Ярославля, Полесского драмтеатра (г. Пинск, Белоруссия) и Белорусского государственного академического музыкального театра. Часть спектаклей можно будет увидеть на странице театра им. Грибоедова в "ВКонтакте", также пройдет закрытый показ конкурсных постановок только для жюри фестиваля, добавили в пресс-службе.

Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова - один из старейших театров регионального значения в России. Датой его основания считается 1780 год, когда во время приезда императрицы Екатерины II была показана первая постановка. В 1919 году Смоленский театр получил статус Государственного театра драмы и оперы, в 1991 году он преобразован в экспериментальный театр драмы, в 2004 году - в Драматический театр им. А. С. Грибоедова.

Первый Международный театральный фестиваль "Смоленский ковчег" состоялся в 2008 году, на нем были представлены спектакли театров России и Белоруссии. С тех пор он проводится каждые два года, за прошедший период участниками становились творческие коллективы из Польши, Израиля, Швеции и других стран. Фестиваль 2020 года проходит с 1 по 7 сентября, он также приурочен к 225-летию со дня рождения русского писателя и дипломата Александра Грибоедова.