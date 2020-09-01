Режиссер Учитель удивлен обращением наследников Цоя по поводу еще не вышедшего фильма

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель удивлен обращением наследников Виктора Цоя по поводу картины "Цой", которая еще не вышла в прокат. Фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта, сказал режиссер ТАСС во вторник.

Во вторник сын Виктора Цоя Александр опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента России Владимира Путина, в котором он от лица наследников музыканта публично высказывает позицию о фильме "Цой", готовящемся к выходу в широкий прокат. В частности, в тексте указано, что наследники считают кинокартину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и ранее неоднократно высказывали свои возражения режиссеру против содержания рабочих материалов фильма. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.

"У меня скорее не комментарий, а недоумение и удивление. Отправлять жалобы на таком уровне по поводу фильма, который никто не видел, да еще и подписываться именем некоего представителя, а не своим собственным - это неуважение к президенту. Думаю, что Виктору Цою было бы стыдно за такие действия своего сына. В конце концов, есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение. Не будем назначать президента главным цензором страны", - сказал Учитель.

Он подчеркнул, что в фильме "Цой" излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек. "Картина успешно прошла все питчинги и комиссии Министерства культуры и Фонда кино, в ее создании участвовали известные художники, операторы, артисты - люди, с большим трепетом относящиеся к памяти Виктора Цоя. Я был лично знаком с Виктором, снимал его - так что с этической точки зрения имею полное право говорить о нем", - добавил режиссер.

Александр Цой ранее сообщил ТАСС, что намерен добиваться отмены выхода фильма в прокат, поскольку вымышленная ситуация, вокруг которой развивается сюжет фильма, является "абсурдной" и "чудовищной".

О фильме "Цой"

К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47". Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Сообщалось, что главным героем фильма является водитель автобуса, в который врезался "Москвич" Цоя, и в силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе - все близкие музыканта, которые не знают, что за рулем находится второй участник роковой аварии. На экране не будет актера, играющего Виктора Цоя, образ будет складываться из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев.

Премьеру фильма "Цой" переносили несколько раз: изначально прокат должен был начаться с 27 августа, потом - с 3 сентября. На прошлой неделе режиссер объявил, что дату выхода картины вновь было решено поменять, новая дата пока не названа. Учитель также сообщил, что сын Виктора Цоя Александр отреагировал на фильм неоднозначно и попросил изменить имена героев.