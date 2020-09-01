Музыкальный театр Карелии перенес открытие сезона из-за коронавируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Вспышка коронавируса среди артистов оперной труппы Музыкального театра Карелии привела к отмене двух спектаклей и переносу программы, запланированной как открытие сезона, с сентября на октябрь. Об этом ТАСС во вторник сообщила замдиректора театра Надежда Громова.

"Мы думали, что начало сезона в театре будет 11 сентября. На эту дату стоял большой гала-концерт "Опера 2020. Перезагрузка". Его специально готовили, но он перенесен на 2 октября из-за вспышки коронавируса", - сказала собеседница агентства.

Сейчас оперная труппа и симфонический оркестр находятся на карантине, который длится с середины августа. По словам замдиректора театра, среди артистов оперной труппы положительный результат на новую инфекцию был выявлен у 10-12 человек, среди оркестрантов заболевших пока нет. "Если больных больше появляться не будет и мы переболеем этим количеством, то с середины сентября мы уже будем давать спектакли", - добавила Громова, уточнив, что болезнь протекает у артистов в легкой форме.

Помимо оперного гала-концерта, намеченного на 11 сентября, театру также пришлось перенести спектакли, которые должны были состояться 2 и 4 сентября. Сейчас репетиции продолжают артисты балета, а также работают сотрудники администрации. "На 17 сентября у нас в планах стоит премьера оперетты "Мистер Икс" Имре Кальмана, мы пока ее не отменяем", - добавила собеседница агентства.

Музыкальный театр Республики Карелия был открыт в 1955 году. За более чем полвека работы в репертуар вошли спектакли всех музыкально-сценических жанров: классическая и современная оперетта, музыкальная комедия и мюзикл, опера и балет. Театр постоянно участвует в фестивалях, в том числе в национальном конкурсе и фестивале "Золотая Маска". Лауреатами премии в разные годы становились солист балета Владимир Варнава за исполнение партии Меркуцио ("Ромео и Джульетта") и художник по свету Александр Мустонен ("Золушка"). В 2019 году Музыкальный театр стал организатором международного фестиваля современной хореографии Nord Dance, собравшего коллективы, работающие в жанре современного танца, из России, Норвегии и Финляндии, а также фестиваля молодых звезд оперы "ОпераVita", центральной фигурой которого стала начинавшая творческий путь на карельской сцене, а ныне звезда российской оперы Надежда Павлова.