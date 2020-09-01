Фестиваль кино под открытым небом в центре Петербурга посвятят юбилеям Феллини и Гуэрра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Седьмой фестиваль "А-кино", который состоится с 4 по 6 сентября в саду Фонтанного дома в центре Санкт-Петербурга, посвятят столетним юбилеям двух выдающихся режиссеров и сценаристов - Федерико Феллини и Тонино Гуэрры. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Музея Анны Ахматовой.

"Рады сообщить, что седьмой фестиваль "А-кино" все же состоится. Он пройдет в первый уикенд сентября в саду Фонтанного дома, вход будет свободным. Как и было задумано, фестиваль будет посвящен столетним юбилеям Федерико Феллини и Тонино Гуэрра. Помимо фильмов самих юбиляров в программу вошли классические итальянские киноленты, ставшие знаковыми для целого поколения зрителей", - говорится в сообщении музея.

Итальянская классика и отложенная выставка

Фестиваль откроют 4 сентября показы мультфильмов Андрея Хржановского, созданных в соавторстве с Гуэрра и вдохновленных творчеством Феллини, "Лев с седой бородой" и "Долгое путешествие". В этот же вечер программу продолжит показ фильма Феллини "Дорога", а 6 сентября зрители смогут увидеть "Ночи Кабирии" итальянского мастера.

"Из обширного наследия самого Феллини мы выбрали его ранние фильмы, чудом попавшие в советский прокат. Именно они заявили о появлении большого художника. Встреча с этими фильмами стала для советских зрителей настоящим художественным потрясением", - поэяснили подборку картин организаторы.

В субботу, 5 сентября, состоятся показы комедий "Полицейские и воры" Марио Моничелли и "Развод по-итальянски" Пьетро Джерми. Фильмы этих режиссеров пользовались огромной популярностью и стали классикой жанра, напомнили в музее. 6 сентября пройдут три киносеанса под открытым небом: помимо "Ночей Кабирии", в воскресную программу войдут еще два фильма Моничелли, это "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны" и "Дорогой Микеле" (автор сценария - Тонино Гуэрра).

"Нам хотелось показать гораздо больше фильмов. И совместно с Лорой Гуэрра мы планировали выставку рисунков Тонино в саду Фонтанного дома. Но известные обстоятельства помешали нашим планам. Надеемся, что в следующем году мы осуществим все задуманное в полном объеме", - добавили в музее.

О работе кинотеатров в Петербурге

Кинотеатры Санкт-Петербурга пока остаются закрытыми для публики из-за пандемии коронавируса. В настоящее время в городе действует постановление, в котором с учетом требований Роспотребнадзора продлены запреты, касающиеся в том числе работы кинотеатров, до 20 сентября.

В конце августа губернатор Александр Беглов обратился с письмом к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой ускорить согласование открытия учреждений культуры, в том числе кинотеатров и концертных залов, и возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров.