Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Валентин Гафт в среду отмечает 85-летний юбилей. Артист проведет день рождения за городом в кругу семьи и близких друзей, сообщила ТАСС его супруга народная артистка России Ольга Остроумова.

"Конечно, будем отмечать. Такой юбилей, между прочим, 85 лет! Приедут только члены семьи. Это не такой узкий круг: четверо внуков, двое детей, наша помощница замечательная. У нас все хорошо", - поделилась Остроумова.

Актриса добавила, что в праздничный день ждут звонков от театра "Современник", в труппе которого состоит Гафт. Планируется, что кто-то из коллег по театру также приедет, чтобы лично поздравить юбиляра.

В августе 2019 года Гафт пережил инсульт, после чего проходил реабилитацию, актеру противопоказаны перегрузки. "Дело в том, что у него очень строгий режим. Ему любое возбуждение очень вредно. Есть час, когда он бодрствует, тогда и приедут гости", - рассказала супруга артиста.

Коллеги о совместной работе

Актриса "Современника", народная артистка РФ Лия Ахеджакова, сыгравшая вместе с Гафтом в спектаклях "Трудные люди", "Игра в джин", "Спешите делать добро" и других, выразила сожаление, что артист не может отпраздновать свой юбилей вместе с родной труппой. "Так хочется, чтобы в театре сделали ему поздравление. Мы все записали видео, где пожелали ему здоровья, чтобы он вылезал скорее из болезни. Его так не хватает в театре, это даже невозможно сформулировать, до какой степени он сейчас нужен. Такой великий артист", - отметила она в разговоре с ТАСС.

Актриса поделилась, что играть с Гафтом комфортно как в кино, так и на сцене. "В кино с ним было замечательно, он потрясающий партнер. Он ничего не придумывает, он, как собака, живет перед камерой. Так же на сцене - он всегда живой, от этого все роли разные, и везде он разный", - рассказала она.

По словам Ахеджаковой, за почти 50 лет дружбы с Гафтом у них был как мир, так и вражда, артисты по году могли не разговаривать, "потому что оба очень импульсивные, темпераментные люди". "Если с ним поссориться, что с нами бывало неоднократно, тогда не дай бог ему под горячую руку попасть. Но если с ним дружить и полюбовно выстраивать роль, то он великий партнер, с ним на сцене быть счастье", - добавила актриса.

Художественный руководитель театра "Школа Современной пьесы" Иосиф Райхельгауз отметил, что бесконечно благодарен судьбе, которая свела его с таким великим человеком, как Валентин Гафт. "Я не говорю "артистом", потому что не знаю, чего в нем больше - актера или философа, мыслителя или поэта, который пишет замечательную лирику. Я уверен, что его эпиграммы останутся в истории русской культуры и литературы. Для меня счастье с ним работать и общаться", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Райхельгауз выступил одним из режиссеров спектаклей на сцене театра "Современник", где сыграл Гафт. Это "Погода на завтра" по Михаилу Шатрову и "Из записок Лопатина" по произведению Константина Симонова. Худрук "Школы Современной пьесы" напомнил, что Гафт стал автором огромного количества прекрасных известных шуток, и он счастлив, что оказался одним из объектов эпиграмм артиста. Многие байки про Гафта он приводит в своих книгах.

По словам режиссера, в 1978 году, когда он вместе с Анатолием Васильевым и Борисом Морозовым работал в Театре им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"), Райхельгауз был уволен на основании того, что у него не было московской прописки. "Кто-то сочувствовал, говорили, что все пройдет. А Валентин Иосифович Гафт, зная, что я родился в Одессе, тут же откликнулся прекрасной эпиграммой", - рассказал режиссер и процитировал текст: "Одесский пляж на время бросив, в Москву пожаловал Иосиф. Но наступила пауза в карьере Райхельгауза. Не съездить ли для интересу тебе назад в свою Одессу?".

О Гафте

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих культовых советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).