Фестиваль "Таврида - АРТ" в Крыму соберет 2 тыс. участников со всей России

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Таврида - АРТ", где соберутся 2 тыс. участников из разных регионов России, откроется в среду в крымской бухте Капсель. В его рамках пройдут несколько фестивалей, будут проведены тысячи прямых трансляций из разных городов России и других стран, а на самой площадке в Крыму события будут разворачиваться сразу на 10 сценах, при этом число зрителей сокращено из-за пандемии коронавируса, а на площадке действуют усиленные санитарные требования.

"Две тысячи молодых деятелей культуры и искусств со всей России соберутся в бухте Капсель, чтобы принять участие в самом грандиозном событии этой осени - фестивале фестивалей "Таврида - АРТ". Со 2 по 6 сентября их ждут шоу-концерт с участием известных российских исполнителей, яркие арт-перфомансы, более сотни кастингов и миллионные гранты", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Уточняется, что "Таврида - АРТ" - это фестиваль фестивалей. В его рамках проходят сразу несколько мероприятий, и в этом году он объединит Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel, "Усадьба Jazz" и "Новая волна". "Участники получат шанс выступить вместе со знаковыми артистами и сняться в шоу-концерте "Таврида вдохновляет". Выступления и арт-перфомансы пройдут на десяти сценах вблизи знаковых арт-объектов "Тавриды", - отметили в пресс-службе.

В этом году "Таврида - АРТ" станет самой большой в России кастинг-платформой, на самой площадке арт-кластера и в онлайн-формате пройдут более 100 кастингов по разным направлениям: музыка, литература, хореография, театр и кино, арт, юмор, медиа и другим. Платформа продолжит работать и после завершения фестиваля. Также молодые деятели культуры, прошедшие регистрацию и специальный отбор, смогут принять участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив, получив на свой проект до 1,5 млн рублей.

"Развлекательная программа будет включать в себя мастер-классы и тренинги. Участники и зрители смогут посетить модный показ молодых российских дизайнеров, а также выставку современного искусства Tavrida Constans. А в рамках спортивной программы пройдут многопрофильные тренировки и практики от известных спортсменов", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что в рамках концертных программ выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Гарик Сукачев, Клава Кока, Игорь Бутман, Лариса Долина, Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", Сергей Галанин и группа "Серьга" и многие другие. На закрытии фестиваля масштабное шоу представят участники Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Это конкурс специалистов креативных индустрий (звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других), которые остаются за кадром, но при этом делают колоссальную работу.

Коронавирус фестивалю не помеха

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию фестиваля. Если в прошлом году "Тавриду - АРТ" посетили десятки тысяч человек, то в этом году попасть на площадку смогут не более 1 тыс. человек в день и только жители Крыма и Севастополя в возрасте от 18 до 35 лет. Они должны заранее зарегистрироваться на сайте.

"Пребывание участников, зрителей и гостей на Фестивале осуществляется в соответствии с необходимыми мерами безопасности. На территории действует масочный режим, концертные номера пройдут в разных локациях арт-кластера, а специальные навигационные элементы и указатели позволят равномерно распределить зрительские потоки. Все прибывающие на территорию должны предъявить справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19", - добавили в оргкомитете.

Однако в этом году появились и новые форматы работы, особенно актуальные именно в условиях пандемии. Впервые пройдет фестиваль стримов и концертов во дворах "Таврида рядом", предполагающий более 2 тыс. событий: онлайн-лекции, мастер-классы, концерты, спектакли и перфомансы на открытых площадках разных городов. Кроме того, запланированы онлайн-трансляции ключевых событий "Тавриды - АРТ" в социальных сетях. Генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин ранее сообщил ТАСС, что принять участие в фестивале благодаря таким форматам смогут и жители других стран, не имеющие возможности приехать из-за коронавируса.