Звезды классической сцены дадут концерт к годовщине окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Оперные звезды Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков, альтист Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев в среду выйдут на сцену Концертного зала им. Чайковского в гала-концерте "Россия - миру", приуроченном к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба "Росконцерта".

"На сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского прозвучат произведения Макса Бруха, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Сергея Рахманинова и Александра Бородина", - рассказали организаторы о программе. Вечер пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова, за дирижерский пульт встанет маэстро Александр Сладковский.

Как отметил Мацуев, этим концертом артисты хотят напомнить слушателям "о красоте мира и каждого человека в нем". "Через культуру и музыку мы хотим призвать народы всех стран мира объединиться в стремлении противостоять фашизму и нацизму, которые привели к самой кровопролитной катастрофе в истории человечества", - подчеркнул пианист.

Концерт будет транслировать телеканал "Россия К".

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу, завершилась с разгромом и оккупацией милитаристской Японии силами союзных держав 2 сентября 1945 года.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.