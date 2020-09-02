Театр "Ленком Марка Захарова" открывает новый сезон и обещает зрителям семь премьер

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" открывает в среду новый, 94-й по счету, сезон одной из лучших постановок Захарова - спектаклем "Ва-банк" по комедии Александра Островского "Последняя жертва". Об этом сообщил в интервью ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Мы хотели открыть сезон последней работой Марка Анатольевича Захарова [умер 28 сентября 2019 году] - спектаклем "Капкан", но из-за болезни исполнителя одной из главных ролей Дмитрия Певцова название в афише пришлось изменить. Будет сыгран спектакль "Ва-банк", в котором заняты Александр Збруев, Александра Захарова, Виктор Раков, Анна Акунина", - сказал Варшавер.

Он подтвердил, что Певцов находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких". "Я сам положил Певцова в эту клинику, где хорошо умеют лечить пневмонию, к счастью, тест на COVID-19 у него отрицательный", - заверил директор "Ленкома". Он добавил, что, по словам актера, тот чувствует себя нормально. "Однако нам пока пришлось произвести замену спектаклей с участием Певцова до 24 сентября", - уточнил Варшавер.

В связи с этим, директор "Ленкома" высказал мнение о необходимости ввести вторые составы исполнителей во все спектакли театра. Варшавер напомнил, что прежде неоднократно обсуждал эту тему с Захаровым. "Мы будем вводить вторые составы во все спектакли", - заявил он. "Надо сделать так, чтобы зрители могли посмотреть именно тот спектакль, на который они купили билеты. Нельзя ущемлять желание публики. А если в спектакле только один состав исполнителей, то отмены, переноса, замены на другую постановку не избежать", - пояснил Варшавер.

По его словам, сейчас, например, известный артист Игорь Миркурбанов будет вводиться на роль графа Резанова в легендарном ленкомовском спектакле "Юнона и Авось". "Мы также поручаем Игорю Миркурбанову роль Короля в "Королевских играх", где он будет играть в очередь с Александром Лазаревым и Семеном Шкаликовым", - добавил Варшавер.

"У нас очень хорошая труппа, в которой 16 народных артистов, 13 заслуженных артистов. В общей сложности в труппе состоят 120 человек. К тому же каждый год мы принимаем молодое пополнение - так всегда делал Марк Захаров. В этом году это пять выпускников Театрального института имени Щукина, все с курса известного режиссера Владимира Иванова - это Зинаида Дианова, Екатерина Рябова, Роман Рахимов, Денис Степанов, Илья Халмурзаев", - представил директор "Ленкома". "Нельзя допустить, чтобы только часть труппы была задействована в спектаклях, а другие сидели на "скамейке запасных". Работать должны все", - убежден собеседник агентства.

Без сбора труппы

В этом году, вопреки традиции, сбор труппы перед открытием нового сезона в "Ленкоме" отменили. "В связи с угрозой распространения коронавируса мы решили не проводить традиционный сбор труппы, чтобы не нарушать рекомендации Роспотребнадзора. Ведь очень трудно после долгой разлуки собрать весь коллектив в зрительном зале и заставить сотрудников соблюдать социальную дистанцию", - пояснил директор театра.

При этом, он заверил, что другая ленкомовская традиция - вручение премии Международного театрального фонда имени Евгения Леонова - будет соблюдена. "В этом году награда присуждена по новым номинациям: "Мэтры", "Мастера", "Подмастерья" и "За освоение новых форм, профессий и пространств во время пандемии". Пока имена лауреатов держатся в секрете. Скажу лишь одно - денежное вознаграждение увеличено в два раза и составило 50 тыс. рублей", - сообщил директор театра.

О планах

Что касается планов, то, по словам Варшавера, они уже практически полностью сформированы. "В новом сезоне намечено, как минимум, семь премьер", - сказал он.

"Так, уже 8 сентября прилетает из Литвы режиссер Дайнюс Казлаускас и сразу начинает работать над спектаклем "Вечный обманщик" по пьесе Мольера "Тартюф". Главную роль будут репетировать два актера - Антон Шагин и Дмитрий Гизбрехт. Это должно быть интересно", - предположил Варшавер.

Он сообщил, что на октябрь намечен выпуск спектакля "Под одной крышей", который по одноименной пьесе Людмилы Разумовской ставит режиссер Роман Самгин, в постановке заняты актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.

"Александр Лазарев продолжит работу над "Поминальной молитвой" Григория Горина и Марка Захарова, в репетициях принимают участие Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Анна Большова, Олеся Железняк, Виктор Раков, Иван Агапов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Павел Капитонов", - перечислил Варшавер, добавив, что выпустить спектакль предполагается в декабре.

В дальнейших планах "Ленкома" - постановка "Человек из Ламанчи", на которую приглашен режиссер Владимир Панков. "Это будет мюзикл", - уточнил директор театра. "А режиссер Леонид Трушкин будет ставить у нас чеховского "Дядю Ваню", в заглавной роли выступит Федор Добронравов, в роли профессора Серебрякова - Александр Збруев, а Астрова сыграет Андрей Леонов. Кроме того, мы сделаем спектакль по пьесе Генриха Гауптмана "Перед заходом солнца", где главную роль исполнит Александр Збруев", - проинформировал Варшавер.

"Словом, планов "громадье", осталось их только осуществить, и чтобы этому ничто не помешало", - пожелал он.