Александринский театр открывается для публики после пяти месяцев перерыва из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Национальный драматический театр России - Александринский театр - впервые с середины марта откроется для публики после вынужденного перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией. Юбилейный сезон начнется премьерой постановки "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса.

"2 сентября премьерой спектакля Теодороса Терзопулоса "Маузер" Александринский театр начинает свой 265-й сезон и открывает свои двери для зрителей после более чем пятимесячного перерыва. Театр уточнил правила посещения с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сообщили в театре.

Согласно предписаниям санитарных властей, посещение спектаклей и других событий театра возможно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В зале будет действовать шахматная рассадка, которую будут проводить перед началом каждого спектакля билетеры театра. Вместе с тем зрительские буфеты на Основной и Новой сценах пока остаются закрытыми.

По данным на сайте Александринки, абсолютное большинство билетов на первые спектакли сентября уже раскуплены. Первый показ "Маузера" театр представил зрителям онлайн 21 марта, почти сразу после закрытия для публики из-за пандемии.

"Мы приобрели особый опыт игры без зрителей, это важный и очень тяжелый опыт. Сейчас начинается следующий этап - мы возвращаемся к зрителям, и зрители возвращаются к нам. Но их будет меньше - вполовину меньше, и это тоже новый вызов, потому что это другие реакции, зрители, когда их меньше, ведут себя по-другому. Разного рода профессиональные требования, вызовы, они обязательно произойдут, и это хорошо, потому что артисты находятся в профессиональном тонусе и пытаются гибко существовать", - отметил на пресс-конференции в преддверии начала сезона худрук театра Валерий Фокин.

В сентябрьской афише основной сцены - около двух десятков событий, в том числе премьеры, наряду с "Маузером" это "Маяковский. Баня" и "Вертинский. Русский Пьеро".

Новая и Другая сцены

В афише новой сцены на первый месяц осени - лекции петербургского историка и краеведа Льва Лурье, искусствоведа Александра Боровского, выступление петербургских джазменов Владимира Волкова (контрабас), Гарика Багдасарьяна (ударные) и Алексея Чижика (вибрафон) и многое другое.

Мультижанровый проект "Другая сцена", который стартовал в период карантина и разворачивается в формате художественного освоения интернет-пространства, в сентябре продолжится. Так, зрители смогут в режиме реального времени управлять действиями седьмой жены Синей Бороды в ходе интерактивного онлайн-квеста, а также позвонить артистам по телефону в рамках проекта "Театр у аппарата", став при этом участниками аудиального спектакля.

Национальный драматический театр России (Александринский) является старейшим национальным театром страны, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов, спектакли александринцев вошли в мировые энциклопедии. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.