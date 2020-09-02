Актер Юрий Колокольников сыграет в сериале "Крюк" про хоккейную жизнь

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Актер Юрий Колокольников, исполнивший одну из ролей в новом фильме Кристофера Нолана "Довод", сыграет хоккейного агента в новом российском сериале "Крюк". Премьера проекта запланирована на весну 2021 года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе видеосервиса Megogo.

"Крюк - это название нижней части клюшки и прозвище среди своих хоккейного агента Никиты Крюкова. Его роль исполняет звезда "Довода" Юрий Колокольников. Сериал будет производиться при активном содействии хоккейных клубов "Динамо" (Москва) и "Авангард". В первом сезоне 10 серий", - рассказали в пресс-службе. Сериал снимет Иван Оганесов.

По словам продюсера Георгия Маркова, создатели хотят рассказать о жизни большого хоккея. Главным героем проекта станет хоккеист, который решил продолжить карьеру в качестве хоккейного агента.

"В этом сценарии все перипетии большого спорта показаны через фигуру спортивного агента. Собственно, которого мне и предстоит сыграть. Исследовать этот циничный и довольно жестокий мир мне представляется крайне интересным", - сказал Колокольников, чьи слова привели в пресс-службе.

Съемки сериала пройдут на хоккейных аренах ВТБ Арена и в знаковых местах Москвы, в том числе в новом спортивном комплексе "Акватория "ЗИЛ" и парке "Зарядье". Проект планируется выпустить весной 2021 года. Роли в нем также сыграют Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Ирина Безряднова и другие.