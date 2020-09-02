В России предпродажи билетов на фильм Нолана "Довод" собрали более 11 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Предпродажи билетов на фильм Кристофера Нолана "Довод" в России составили почти 11,1 млн рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), размещенных в среду на сайте Фонда кино.

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Из них 6,4 млн рублей приходятся на день выхода фильма в российский прокат - 3 сентября.

Ранее выход кинокартины в прокат переносился несколько раз из-за пандемии коронавируса. Изначально премьера была намечена на 17 июля, однако была перенесена из соображений безопасности. Показ фильма перенесли на 31 июля, затем на 12 августа, после чего дата выхода фильма снова была перенесена. 26 августа состоялась премьера фильма. В России кинокартина выйдет в широкий прокат 3 сентября.

Главные роли в новой картине Кристофера Нолана, повествующей о секретном агенте, стремящемся спасти мир, исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.