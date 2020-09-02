Центр театра и кино Никиты Михалкова поставит сценическую версию фильма "12"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова открывает новый сезон. Режиссер планирует осуществить постановку по своему фильму "12", а также представить новый спектакль из серии "Метаморфозы", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе центра.

"Я надеюсь, что несмотря на все сложности с пандемией, мы откроем сезон нашего Центра театра и кино на Поварской, - сказал в видеообращении к зрителям худрук центра. - Я надеюсь, зрители увидят продолжение нашего как бы многосерийного проекта "Метаморфозы" по произведениям Чехова и Бунина, это будет уже шестая часть".

Михалков также добавил, что планирует выпустить сценическую версию фильма 2007 года "12". "Я не уверен, что мы сможем собрать всех тех, кто сыграл в фильме, но это и не совсем возможно, потому что иных уж нет. Тем не менее, мы с братьями Пресняковыми написали по нашему фильму пьесу, на мой взгляд, очень современную", - рассказал режиссер.

Открытие сезона запланировано на 11 октября. Премьеры нового сезона будут выпущены при участии фонда поддержки Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Фонд был создан в рамках сотрудничества между Центром и владельцем группы компаний "Сима-ленд" Андреем Симановским.

Центр театра и кино под руководством актера и режиссера Никиты Михалкова создан в октябре 2019 года, его основной задачей является популяризация русской литературы и драматургии. Основной костяк труппы - выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова - это молодые актеры из разных регионов страны, которые наиболее ярко проявили себя во время обучения в академии.

В новость внесена правка (11:40 мск) - передается с исправлением в четвертом абзаце даты открытия сезона, верно - 11 октября.