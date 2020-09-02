Ритуальный меч тамплиеров будет экспонироваться в одном из российских музеев

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры передаст конфискованный ритуальный меч тамплиеров на экспонирование в один из государственных музеев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Ранее, по информации пресс-службы, управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Республике Северная Осетия - Алания передало ритуальный меч управлению Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

"Конфискованный ритуальный масонский меч ордена тамплиеров принят на временное хранение в Минкультуры России. В дальнейшем Департамент музеев и внешних связей ведомства организует передачу артефакта 1923 года в один из государственных музеев на постоянное хранение и экспонирование", - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО Дениса Проценко, ведомство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, и передача меча, принадлежавшего рыцарю масонского ордена тамплиеров, является одним из результатов этой работы.

В 2018 году региональные СМИ сообщали, что 46-летняя россиянка попыталась контрабандой провезти меч из Тбилиси на территорию РФ. Холодное оружие было конфисковано. В рамках возбужденного уголовного дела, экспертиза, проведенная управлением Министерства культуры РФ подтвердила принадлежность клинка к масонскому ордену тамплиеров. Место и время изготовления указаны: 1912-1923 гг. США, Детройт, штат Мичиган.

В пресс-службе подчеркнули, что в 2020 году территориальными управлениями Минкультуры России принято на временное хранение почти 2,5 тыс. конфискованных предметов. К настоящему моменту, российские музеи получили порядка 7 тыс. экспонатов с учетом уже ранее поступивших культурных ценностей.