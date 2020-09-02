Песков заявил, что Путин вряд ли может быть адресатом письма по поводу фильма о Цое

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу на экраны фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино" Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сын Виктора Цоя Александр опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента России, в котором заявляет, что наследники музыканта считают кинокартину порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких.

Песков отметил, что вокруг этого обращения "странная история" - в частности, в СМИ были сообщения об опровержении со стороны отца Виктора Цоя.

"Мне не известно, что какое-то обращение на этот счет поступало. В любом случае, президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место", - добавил пресс-секретарь главы государства.