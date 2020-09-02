Сериал "Эпидемия" выйдет на Netflix

"На 12 разных языках (дубляж) во всем мире : "To the lake" a Netflix original series", - написал он.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский сериал Павла Костомарова "Эпидемия" выйдет на сервисе Netflix на 12 языках. Об этом в среду сообщил продюсер проекта Валерий Федорович на своей странице в Facebook.

Проект рассказывает о новом неизвестном вирусе, который превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто еще не заражен, сражаются за еду и бензин.

В ролях задействованы Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова и другие.

В среду "Национальная Медиа Группа" (НМГ) подтвердила партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории России.

Сделка является частью реализации стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России.

О сервисе

Как сообщили в пресс-службе Netflix, сервис доступен более чем на 30 языках по всему миру. Его англоязычную версию запустили в России пять лет назад, в скором времени она будет доступна на русском языке.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, включая Россию. Компания была основана в 1997 году, ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и шоу.