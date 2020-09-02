Смоленскому областному драмтеатру им. Грибоедова присвоили звание "Академический"

ТАСС, 2 сентября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение о присвоении звания "Академический" областному драматическому театру им. А. С. Грибоедова, 240-летие основания которого отмечается в 2020 году. Присвоение этого звания во многом определяет репертуарную политику, появление большего числа постановок по классическим произведениям, рассказала в среду ТАСС директор театра Людмила Судовская.

"Звание "Академический" очень почетно для нас, подчеркивает статус театра, его значение и роль в развитии театрального искусства. Но при этом оно во многом и определяет репертуарную политику, у нас появится больше постановок спектаклей по произведениям классической литературы", - сказала Судовская.

По данным пресс-службы областной администрации, решение губернатора Алексея Островского о присвоение звания приурочено к 240-летию основания драматического театра и 225-летию со дня рождения писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова.

Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова - один из старейших театров регионального значения в России. Датой его основания считается 1780 год, когда во время приезда императрицы Екатерины II была показана первая постановка. В 1919 году Смоленский театр получил статус Государственного театра драмы и оперы, в 1991 году он преобразован в экспериментальный театр драмы, в 2004 году - в Драматический театр им. А. С. Грибоедова.