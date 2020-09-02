Всероссийский Шукшинский кинофестиваль открылся в онлайн-формате

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль в среду впервые за свою историю открылся в онлайн-формате на площадке библиотеки им. В.Я. Шишкова в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что в этом году из-за пандемии традиционные "Шукшинские дни на Алтае" с масштабными празднованиями, красной дорожкой в Барнауле и приездом звезд российского кинематографа, закрытием кинофестиваля на горе Пикет в селе Сростки не проводятся офлайн - массовые акции отменены. Впервые и день рождения режиссера, актера и писателя Василия Шукшина в крае отпраздновали онлайн.

"Условия, в которых фестиваль пройдет, не позволят огромному количеству зрителей посмотреть фильмы, но когда жюри оценивает фильмы, оно ставит своеобразный знак качества. Это зачастую не те фильмы, которые мы можем увидеть в коммерческом прокате, у них другая задача - просветительская, нравственная, человеческая", - сказала на церемонии открытия министр культуры региона Елена Безрукова.

В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли восемь картин. Это в том числе снятые в 2019 году "Я свободен" режиссера Ильи Северова, "Седьмой пробег по контуру земного шара" Виталия Суслина, "Залиния" Вадима Дубровицкого, "Нет Бога кроме меня" Дмитрия Давыдова и вышедшие в 2020 году "Отряд Таганок" - режиссер Айнур Аскаров, "Калашников" Константина Буслова и "Смотри как я" Егора Сальникова. Также в конкурсной программе российско-грузинская лента Петра Левченко "Куратор". Показы офлайн пройдут 3, 4 и 5 сентября на трех открытых площадках в Барнауле - в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии, на каждой площадке смогут одновременно собираться не более 50 человек, необходимо соблюдать и масочный режим.

"Что касается кинофестивальной жизни страны - это [Шукшинский кинофестиваль] важное событие, я благодарен, что мероприятие состоялось, несмотря на сложности, с которыми столкнулась наша страна и мир в целом. Надеюсь, что в следующем году XXIII фестиваль мы будем проводить, встретившись, и пожмем друг другу руки", - сказал возглавивший в этом году жюри Шукшинского кинофестиваля ответственный секретарь Союза кинематографистов России, гендиректор продюсерского центра "Киновек" Михаил Калинин.

О фестивале

Всероссийские Шукшинские дни на Алтае в этом году проходят в 44 раз, но впервые - онлайн. Кинофестиваль традиционно открывается в Барнауле и завершается на горе Пикет на родине Шукшина в селе Сростки в конце июля, однако в этом году сроки проведения сдвинулись, а мероприятия ушли в интернет. В 2019 году картина "Надо мною солнце не садится" - комедийная драма якутского режиссера Любови Борисовой - была признана лучшим фильмом кинофестиваля.

Фильм-лауреат традиционно получает приз Шукшинских дней на Алтае - вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже. Также вручаются призы за лучший игровой короткометражный фильм, вазу получает и лауреат Шукшинской литературной премии.

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходит при финансовой поддержке Минкультуры РФ.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки", лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).